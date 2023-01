To dla mnie prawdziwy zaszczyt, że z tak młodym i obiecującym gronem studentów stworzyliśmy projekt, który może mieć realny wpływ na rozwój całej branży hotelarskiej. Narzędzie to ma posłużyć do prognozowania wskaźników hotelarskich na podstawie analizy czynników ekonomicznych. Stworzony model prognostyczny może być pomocny przy tworzeniu planów finansowych w branży hotelarskiej oraz przy analizie projektów inwestycyjnych w celu osiągnięcia optymalnego wyniku działalności. To dla nas ogromna duma, że Polski Holding Hotelowy jest liderem tego projektu – mówi opiekun projektu – Paulina Mazurkiewicz-Kurek, dyrektor pionu finansowego w Polskim Holdingu Hotelowym.