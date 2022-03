PHH sukcesywnie inwestuje w swoje hotele

Hotel Huzar w Lublinie

Przebudowa hotelu – zgodnie z wytycznymi Holiday Inn Express – obejmuje elewację, zagospodarowanie terenu wokół obiektu, wymiany instalacji wewnętrznych, modernizacji konstrukcji oraz w zakresie wnętrz.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Układ elewacji frontowej inspirowany jest brawurową muzyką Henryka Wieniawskiego – kompozytora pochodzącego z Lublina. Podziały elewacyjne są syntezą zapisu nutowego poloneza D-dur. Elewacja, zgodnie z wytycznymi marki, została zaprojektowana w stonowanej kolorystyce, w odcieniach szarości. Wejście do budynku podkreśla ażurowy przedsionek, na którym umieszczone zostało logo marki. Wieczorem hotel rozświetlony jest barwną iluminacją w kolorystyce marki Holiday Inn Express.

Zgodnie z założeniami koncepcji architektonicznej – jak informuje pracownia KM Rubaszkiewicz – wnętrza hotelu zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić gościom niezapomniany pobyt. Dla pokoi hotelowych wybrano jasną tonację, by stworzyć przytulne i ciepłe wnętrza. W częściach wspólnych architekci zastosowali nowoczesną, lifestyle'ową stylistykę, nawiązującą do tkanki miejskiej Lublina. Ożywiona kolorystyka i bogaty dobór elementów wykończenia nawiązują do nowoczesnego oblicza miasta i dynamicznego charakteru marki Holiday Inn Express. Projektanci zadbali o balans między ożywionymi częściami wspólnymi a strefą prywatną i konferencyjną, dzięki czemu zostanie zapewniony komfortowy pobyt dla każdego gościa hotelu.

Hotel Katowice

Modernizacja znanego hotelu w Katowicach jest częścią procesu przystosowania obiektu do standardów marki voco należącej do sieci InterContinental Hotels Group (IHG).

Jednym z głównych założeń projektu przygotowanego przez pracownię architektoniczną FBT jest podkreślenie obecnej architektury i nawiązanie do lat, w których powstawał budynek. We wnętrzach znajdują się dzieła polskiego designu, idealnie komponujące się ze stylem, który proponowany jest hotelach w marki voco.

Bar w lobby zlokalizowany jest przy oknach, tak żeby w okresie letnim, po rozsunięciu okien, móc korzystać z baru od strony tarasu. Projekt zakłada, że teren patio dostępny jest teraz bezpośrednio z tarasu lobby za pośrednictwem schodów. Z kolei przestrzeń restauracji została powiększona, dzięki czemu naturalne światło wpada do niej od dwóch stron. Pod sufitem znajduje się materiałowa instalacja, która tworzy niepowtarzalny klimat wnętrza.

W części podziemia, również wygospodarowana została przestrzeń dla gości konferencyjnych, do której można dostać się za pomocą wind i klatki schodowej. Znajdują się tam sale konferencyjne, utrzymane w kolorystyce powtarzającej się w całym hotelu oraz strefa fitness wraz z siłownią.

Hotel Reymont w Łodzi

Modernizacja hotelu Reymont ma na celu dostosowanie obiektu do wymogów marki Aiden by Best Western. Projekt zakłada odświeżenie budynku z zewnątrz oraz nadanie nowoczesnego stylu we wnętrzach, jak również przeprowadzenie zmian zagospodarowania terenu dla poprawy jego funkcjonowania. Planowane jest wprowadzenie i zaakcentowanie portali wejściowych do budynku w taki sposób, aby nie ingerować w stan istniejący, portale będą elementami dodanymi. Pojawi się podświetlenie wejść oraz iluminacja elewacji, gzymsów. Nad wejściami pojawią się neony z logo marki Aiden. Każdy obiekt należący do tej marki nawiązuje do miejsca, w którym się znajduje – odzwierciedla lokalny design oraz gościnność i otwartość odwiedzanego miasta – nie ma na świecie dwóch podobnych do siebie hoteli Aiden.

W hotelu Aiden by Best Western Łodź tło stanowić będą jasne, delikatne barwy piaskowe, które w połączeniu z kolorami głębokiego granatu wprowadzają w spokojny klimat. Wnętrza hotelu, inspirowane nowojorskim stylem Hamptons, zostały urozmaicone odważnymi kolorami mebli przywołującymi widoki niczym z obrazów artystów fowizmu. Wszystko to nadaje niepowtarzalny charakter hotelowi Aiden by Best Western Łodź. Umeblowanie w stylu retro uzupełnione współczesnymi dekoracjami pozostaje nowoczesne, w duchu obecnych nurtów architektury wnętrz.

Zagroń w Szczyrku

Nowa koncepcja Zagronia jest minimalistyczna, nienachalna i ma na celu otworzyć go na otaczającą przyrodę. Renowacja obiektu będzie realizowana do połowy 2023 roku.

Zagroń ma stać się zieloną enklawą – zastosowane w przedstawionym projekcie koncepcyjnym materiały wykończeniowe, takie jak surowe, kamienne posadzki w strefie lobby i recepcji połączone z drewnianymi okładzinami ścian oraz szkłem, nawiązują do otaczającej przyrody – podkreślają architekci z MACH MACH ARCHITEKTURA, pracowni odpowiedzialnej za koncepcję.

Obecnie ośrodek oferuje 77 pokoi, ale ta liczba zwiększy się, dzięki zaadaptowaniu niewykorzystanych powierzchni. Perełką Zagronia staną się niewątpliwie dwa dwupoziomowe apartamenty dobudowane na 4. kondygnacji hotelu, z pięknym widokiem na Skrzyczne, rozciągającym się z panoramicznych okien. Nowe pokoje powstaną też na parterze. Część pokoi zostanie połączona ze sobą, dzięki czemu powstaną przestronne i komfortowe apartamenty rodzinne.

Dotychczasowa recepcja zmieni swoje położenie i razem z lobby hotelowym zyska zupełnie nowy design. Dzięki przeszklonej strefie chill out, goście będą mogli poczuć, że naprawdę są w górach, pośrodku lasu. Powierzchnie ogólnodostępne, korytarze hotelowe, klatki schodowe otrzymają nowy, jednolity charakter, co podniesie prestiż ośrodka i pozwoli na uzyskanie efektu spójności z przestrzeniami wyremontowanymi takimi jak restauracja z jadalnią, pokoje hotelowe czy elewacja południowa. Renowacja obiektu obejmie m.in. niewykorzystywany obecnie taras położony nad basenem, gdzie powstanie zewnętrzna strefa relaksu.

Hotel Wieniawa we Wrocławiu i Hotel Ikar w Poznaniu

Dotychczas poznański Hotel Ikar działał w standardzie trzech gwiazdek, zaś wrocławski Hotel Wieniawa posiadał dwie gwiazdki. W odpowiedzi na zmiany na rynku, PHH podjął decyzję o modernizacji i podniesieniu standardu obsługi gości. Po zakończeniu prac modernizacyjnych oba hotele staną się bliźniaczymi obiektami sieci.

Projekty zakładają kompleksową rewitalizację dwóch budynków w zakresie elewacji i dachu, izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych i tarasów, przyłączy do budynku oraz modernizacji wewnętrznej pełnobranżowej wraz z dostosowaniem obiektów do standardu 4* i wymagań franczyzodawcy – marki Four Points by Sheraton.

Przy obu inwestycjach APP-Projekt pełni rolę inwestora zastępczego, z kolei Emkaa Architekci opracowała projekty architektoniczne dla obu obiektów. Są one inspirowane ponadczasowymi rozwiązaniami materiałowymi i nawiązują do klasyki polskiego modernizmu.

Hotel Royal w Krakowie/ Le Méridien

Krakowski Hotel Royal zamieni się w pierwszy w Polsce obiekt pod marką Le Méridien.

Architekt uwzględnił w projekcie piękną historię miasta, nawiązując do artystycznej Awangardy Krakowskiej oraz odnosząc się do słynnego krakowskiego artysty Stanisława Wyspiańskiego, tworzącego jeszcze w czasach powstawania hotelu Royal.

Design hotelu podkreśla to co najważniejsze w założeniach marki Le Méridien m. in. funkcje poznawcze, doświadczanie oraz pasję do sztuki i instalacji artystycznych. Przestrzenie hotelu służą kontaktom, stymulują współpracę i ciekawość, nawiązują do krakowskich kamienic, lokali kawiarnianych pełnych starych bibelotów, książek, tomików poezji, obrazów i muzyki. Stosowane wyrafinowane materiały (wyszukane w kolorze kamienie, mosiądz, okładziny drewniane) zaznaczają bliskość wielkiej historii dziedzictwa narodowego i podkreśla pompatyczność kultury miasta Krakowa. Wnętrza pokoi, restauracji oraz konferencji scalają współczesne wzornictwo i rzemiosło dając wysublimowany eklektyzm oraz krakowski sznyt.

Hotel Hetman w Rzeszowie

W wyniku przeprowadzonego konkursu na przebudowę i modernizację hotelu Hetman w Rzeszowie została wyłoniona zwycięska praca przygotowana przez konsorcjum firm Technico Facility Engineering sp. z o.o. i biura architektonicznego FBT sp. z o.o., w którym to FBT jest odpowiedzialne za przygotowanie koncepcji i wykonanie projektu. Koncepcja zakłada zmodernizowanie istniejącej bryły hotelu oraz wnętrz w charakterze dopasowanym do marki Best Western Plus. Głównym celem projektowym FBT było stworzenie nowoczesnego, a zarazem subtelnego klimatu nowych wnętrz kontrastujących z dość surową bryłą istniejącego budynku. Zastosowane zostały materiały o stonowanej kolorystyce z wyjątkiem pojedynczych akcentów koloru czerwonego w odcieniu logo Best Western Plus.

Pracownia ma na swoim koncie między innymi realizację dwóch hoteli należących do Polskiego Holdingu Hotelowego – Holiday Inn Express Rzeszów Airport oraz modernizację Courtyard by Marriott Warsaw Airport.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem przez wykonawcę (konsorcjum Technico-FBT) zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2023. Inwestycja jest prowadzona w formule projektuj i buduj. W tej chwili równolegle z pracami projektowymi, prowadzone są konsultacje z siecią Best Western w zakresie akceptacji zaproponowanych koncepcji i rozwiązań architektonicznych.