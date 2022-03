PHH udostępnił blisko 30 tys. noclegów dla uchodźców wojennych

- Polski Holding Hotelowy zgłosił do Urzędów Wojewódzkich 3000 miejsc w swoich hotelach i obiektach, w związku z przyjęciem wszystkich, którzy potrzebują pomocy uciekając przed wojną. Obecnie, na terenie całej Polski, w hotelach i obiektach Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego znajduje się około 1500 osób z Ukrainy. Ta liczba cały czas się zmienia, w zależności od przybycia kolejnych grup, a nasze hotele pełnią przede wszystkim funkcję hubów w swoich regionach. W sumie od początku wybuchu wojny w Ukrainie GK PHH udostępniła blisko 30 tysięcy noclegów dla uchodźców wojennych z Ukrainy – mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

Osoby te przebywają w obiektach PHH na terenie całego kraju, zarówno w dużych miastach, jak chociażby w Gdańsku, Toruniu, Olsztynie, Poznaniu, Łodzi, Katowicach, a także w innych ośrodkach m. in. na terenie województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, małopolskiego czy zachodniopomorskiego. Wszelkie działania dotyczące przyjmowania uchodźców z Ukrainy w obiektach grupy PHH na terenie całej Polski są na bieżąco koordynowana przez Urzędy Wojewódzkie w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego i dostosowywane do zmieniającej się sytuacji oraz aktualnych potrzeb.

Polski Holding Hotelowy to spółka w 100 proc. z kapitałem państwowym, której celem jest skonsolidowanie i nowoczesne zarządzenie obiektami świadczącymi usługi hotelarskie, należącymi do Skarbu Państwa. W grupie kapitałowej PHH znajdują się łącznie 54 hotele i obiekty, co czyni ją drugą największą grupą hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem. PHH od wielu lat współpracuje z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels&Resorts, InterContinental Hotels Group i Louvre Hotels Group.