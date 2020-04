PHH uruchomił hotel dla medyka pod Wawelem

Kolejny hotel należący do Polskiego Holdingu Hotelowego – Hotel Royal przy ulicy Gertrudy, pod Wawelem – wspomaga kadrę medyczną Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, stając się bazą noclegową dla medyków. W ramach szeregu inicjatyw związanych z pomocą w walce z epidemią Polski Holding Hotelowy wspiera wysiłki Ministerstwa Zdrowia, wojewody małopolskiego Piotra Ćwika i NFZ-u w stworzeniu kadrze medycznej odpowiednich warunków dla odpoczynku po pracy, aby zminimalizować ryzyko zakażeń dla ich rodzin.



Hotel Royal jest do dyspozycji pracowników Szpitala od wczorajszego wieczoru. Oczywiście nie poniosą oni żadnych kosztów. Będą też otrzymywać śniadania, a z hotelu będą mogli korzystać tak długo, jak będzie to konieczne. Na ich potrzeby przeznaczony będzie cały hotel. Dzięki temu personel Szpitala będzie miał zapewnione komfortowe warunki do odpoczynku po ciężkiej i wielogodzinnej pracy.



Funkcjonowanie hotelu dla medyka będzie w całości sfinansowane przez spółkę Polski Holding Hotelowy.