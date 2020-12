PHH włącza się w świąteczną pomoc

– Dla Polskiego Holdingu Hotelowego i naszych hoteli działania w zakresie szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej są bardzo istotne. Jestem dumny z naszych pracowników, którzy w tym trudnym czasie, również dla całej branży hotelarskiej, bardzo mocno włączyli się w pomoc potrzebującym. Tym bardziej budujące jest to, że inicjatywa charytatywnych działań wyszła oddolnie, od samych pracowników, co świadczy o ich wielkiej wrażliwości i chęci pomagania innym. Jedną z inicjatyw było przygotowanie prezentów dla podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. W tym roku, jeszcze liczniej niż w latach poprzednich, przekazaliśmy rekordową liczbę 139 paczek. Cieszymy się, że dzięki temu możemy sprawić radość dzieciom, które zostały doświadczone przez los – podkreśla Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

SOS Wioski Dziecięce

W tym roku pomimo pandemii koronawirusa PHH po raz kolejny uczestniczył w Akcji Mikołaj na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Pracownicy holdingu z 12 oddziałów spółki spełnili aż 139 najskrytszych marzeń dzieci z wiosek w Karlinie, Siedlcach, Lublinie i Kraśniku. Była to rekordowa liczba prezentów – w stosunku do lat poprzednich. Łącznie 106 paczek z warszawskich hoteli: Renaissance, Courtyard, Hampton by Hilton Warsaw Airport i Regent Warsaw oraz z Biura Zarządu PHH zostało dostarczonych do dwóch wiosek w Lublinie i Kraśniku. Pomoc w bezpiecznym dowiezieniu prezentów zaoferowała firma samochodowa Carolina Toyota Wola/Włochy/Wesoła. Pozostałe hotele przekazały paczki kurierem bezpośrednio do wybranych wiosek. Ponadto, Polski Holding Hotelowy zakupił 80 kartek świątecznych w sklepie Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, które trafiły do podmiotów współpracujących z holdingiem. Dzięki temu środki finansowe, które dotychczas zwyczajowo były przeznaczone przez PHH na zakup świątecznych upominków dla partnerów biznesowych, w całości zostały przekazane na rzecz podopiecznych stowarzyszenia.