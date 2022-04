PHH wspiera ukraińską turystykę

Mariana Oleskiv, w drodze do Madrytu na posiedzenie Rady Wykonawczej Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), spotkała się z prezesem PHH.

W trakcie rozmów, które odbyły się w Renaissance Warsaw Airport Hotel, Gheorghe Marian Cristescu przypomniał, że od początku wybuchu wojny na Ukrainie, Polski Holding Hotelowy intensywnie wspiera ukraińską turystykę, a także włączył się w działania zmierzające do zawieszenia Rosji w Światowej Organizacji Turystyki.

– Mam nadzieję, że razem z cywilizowanym światem będziemy mogli zawiesić Rosję w tej organizacji – podkreślał prezes PHH. Finalnie podczas ostatniego zgromadzenia nadzwyczajnego UNWTO, które odbyło się w Madrycie, 27 kwietnia br., Rada Wykonawcza Światowej Organizacji Turystyki podjęła decyzję o zawieszeniu Rosji w prawach członkowskich. W ten sposób UNWTO jednoznacznie potępiło działania Rosji, podkreślając, że stanowią one wyraźne naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz są sprzeczne z zasadami zapisanymi w Karcie Narodów Zjednoczonych i statucie UNWTO.

Gheorghe Marian Cristescu, prezes PHH podczas spotkania z Marianą Oleskiv, Dyrektor Państwowej Agencji Rozwoju Turystyki Ukrainy. mat.pras.

W drodze powrotnej z posiedzenia UNWTO, Mariana Oleskiv udała się wraz z przedstawicielem PHH do Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK, gdzie przebywa obecnie około 5 tysięcy uchodźców z Ukrainy. – Jestem bardzo wdzięczna za wszelką pomoc, wsparcie i solidarność, jaką naród polski okazał Ukrainie. Stworzyliście dla nas drugi dom – doceniamy to i jesteśmy Wam za to ogromnie wdzięczni. Dziękuję również Polskiemu Holdingowi Hotelowemu za wszelkie działania wspierające branżę turystyczną na Ukrainie. To, co robicie, jest dla nas bardzo ważne – powiedziała Oleskiv.

Polski Holding Hotelowy od początku wybuchu wojny na Ukrainie solidaryzuje się z narodem ukraińskim i cały czas wspiera ukraińską branżę turystyczną. Jeszcze w marcu br., PHH zwrócił się do międzynarodowych sieci hotelowych o zaprzestanie działalności w Rosji i na Białorusi. W ten sposób przyłączył się do apelu ukraińskiej branży turystycznej – Ukraińskiego Stowarzyszenia Hotel & Resorts (UHRA) i Państwowej Agencji Rozwoju Turystyki (SATD) Ukrainy skierowanego do czołowych międzynarodowych grup hotelowych, o zaprzestanie działalności w Rosji i Białorusi, a także wspierania rosyjskiej i białoruskiej gospodarki, a przez to wzmacnianie wojennej machiny.

- Tylko podjęcie wspólnych, zdecydowanych działań przez międzynarodowe korporacje może realnie przyczynić się do zatrzymanie agresji Rosji na Ukrainę. Pokażmy jako hotelarze naszą solidarność wobec Ukrainy i podejmijmy konkretne działania, dzięki którym cały świat dowie się o naszym sprzeciwie wobec toczącej się brutalnej wojnie na Ukrainie i wszystkich ludzkich cierpień i tragedii, które są jej wynikiem – napisano w liście PHH.