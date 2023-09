Polski Holding Hotelowy, jako pierwsza polska firma hotelarska, otrzymał brązową nagrodę dla marki pracodawcy w międzynarodowym konkursie Employer Brand Management Awards 2023 (EBMA).

Nagroda została przyznana w kategorii Best Brand Ambassador Program za wprowadzenie innowacyjnego programu dla pracowników „Ambasador”.

Wśród laureatów prestiżowych nagród EBMA 2023 znalazły się m.in. takie firmy: Accenture, EY, TUI, Met Police, Circle K, Sanofi czy Jaguar. Pełna wrażeń finałowa gala odbyła się 21 września w Londynie.

Laureaci z tak zwanej „short list” nie wiedzieli, jakie miejsce zajmą na podium. W kategorii, w której startował holding, brąz był potrójny i oprócz PHH nagrody otrzymały także firmy British Telecom i SAP.

Jak czytamy w oficjalnym uzasadnieniu jurorów: „Polski Holding Hotelowy zbudował markę pracodawcy, której celem jest uczynienie pracowników ambasadorami marki. Wewnętrzne zaangażowanie wzmocniło identyfikację i przywiązanie pracowników do marki pracodawcy, co jest dobrodziejstwem dla firmy, która działa w tak wymagającym sektorze hotelarsko-gastronomicznym.”

– Już sama nominacja była dla nas wyróżnieniem na międzynarodowej arenie, bo konkurowaliśmy z globalnymi firmami i z innymi branżami. Brąz był dla nas zaskoczeniem i ogromną radością. Ta nagroda pokazuje, że wybraliśmy dobrą drogę, aby budować zaangażowanie pracowników PHH w innowacyjny sposób. Wierzymy, że zaangażowany i autentycznie zmotywowany zespół stanowi największą wartość dla firmy. Jestem dumny z tego uznania naszej pracy i dedykuję tę nagrodę wszystkim pracownikom PHH. Gratuluję także wszystkim firmom, które znalazły się w gronie laureatów – mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

Ta nagroda dla Polskiego Holdingu Hotelowego jako pierwszej polskiej firmy hotelarskiej w Europie jeszcze bardziej pokazuje, że hotelarstwo to atrakcyjny sektor do rozwoju zawodowego. Tym bardziej więc zachęcamy wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza po ciężkim czasie covidu, aby spróbowali swoich sił w tym obszarze i nie bali się wracać do pracy w hotelach, by tutaj budować swoje kariery – zaznacza prezes PHH.

Radości z nagrody nie kryje także Danuta Kisielewska, dyrektor personalna PHH.

- To niezwykle prestiżowa nagroda dla programu, który powstał z inicjatywy pracowników. W ramach programu doceniamy zaangażowanie pracowników w aktywności społeczne i pomoc koleżeńską. Wyróżniamy ich za przekraczanie standardów w pracy, dzielenie się wsparciem oraz wzajemne okazywanie uznania. Nie chodzi tylko o wyjątkowe czyny, lecz o codzienną postawę, która tworzy atmosferę wzajemnej troski i wsparcia. Program Ambasador stał się integralną częścią naszego Employer Branding, wpływając na postrzeganie firmy jako społecznie zaangażowanej organizacji - mówi.

Jak podkreślają sami Ambasadorzy PHH, jest to program, który integruje ludzi na różnych poziomach i daje „ludzko odnawialną energię.” – Firma stworzyła nam warunki do wychodzenie poza codzienne obowiązki. Możemy działać społecznie przez cały rok, a nie tylko akcyjnie. Siła dobrego słowa od gościa, czy współpracownika daje ogromną moc, wpływa na atmosferę w zespole, a dzięki programowi poznajemy innych Ambasadorów firmy i to łączy nasze zespoły. Czyniąc dobro jesteśmy doceniani i nagradzani. To sprawia, że razem mamy ogromną moc, by zmieniać świat wokół siebie – podkreśla Grzegorz Forma z Holiday Inn Express Rzeszów Airport, jeden z Ambasador PHH.

Ambasador to innowacyjny program motywujący pracowników, który został wprowadzony przez Polski Holding Hotelowy w październiku 2021 r. Ma na celu wzmocnienie marki pracodawcy employer branding i jest dostosowany do realnych potrzeb pracowników. Uczestnicy grywalizacji otrzymują punkty m.in. za udział w wolontariacie społecznym lub ochotniczych służbach, na przykład OSP, członkostwo w organizacjach pozarządowych o charakterze wolontariackim czy wyjątkową pomoc koleżeńską. Istnieje również możliwość zdobycia punków za wykonywanie obowiązków ponad standardowe zadania stanowiskowe lub profilaktykę zdrowotną. Obecnie w programie jest blisko 80 proc. pracowników, w tym ponad 100 osób, które otrzymały status Ambasadora. Wśród wszystkich Ambasadorów 16 osób zdobyło dwukrotnie tytuł Ambasadora, a siedem osób aż trzykrotnie.

Employer Brand Management Awards to wydarzenie dotyczące marki pracodawcy, które od siedmiu lat organizuje magazyn Communicate. Od samego początku jest to bardzo ważny program dla organizacji, które chcą porównać swoją działalność w zakresie marki pracodawcy w ciągu 18 miesięcy. Program Employer Brand Management Awards ocenia różne aspekty udanego budowania marki pracodawcy, nagradzając organizacje, które przodują w tej dziedzinie. Nagrody Employer Brand Management są przyznawane dla firm z sektora prywatnego oraz sektora publicznego.

