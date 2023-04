W hotelach PHH, oprócz osób uznanych za zagrożenie terrorystyczne, śledzeni są też działacze opozycji - informowała wczoraj Gazeta Wyborcza powołując się na własne źródła.

PHH przesłało oświadczenie, w którym zaprzecza doniesieniom gazety o inwigilacji.

Jak wyjaśnia holding hotelowy, były pracownik PHH, od ponad roku, czyli od momentu rozstania z firmą, próbuje wymusić od spółki wypłatę nienależnych środków pieniężnych, do której nie ma żadnych podstaw. W wyniku odmowy spółki spełnienia jego bezpodstawnych żądań, rozpoczął on bezpardonowe działania mające na celu wyrządzenie szkody spółce i zrujnowanie jej wizerunku.

Co jednak istotne - podkreśla PHH - dla możliwości oceny rzetelności artykułu Gazety Wyborczej, w ramach tych działań osoba ta groziła przedstawicielom spółki przekazywaniem mediom nieprawdziwych informacji o spółce, co miało miejsce również w tym przypadku.

W ramach nękania pracowników i przedstawicieli Spółki, człowiek ten informował ich także o przekazaniu rzekomych „informacji” Gazecie Wyborczej w tej sprawie. Zachowania te są przedmiotem zainteresowania organów ścigania. Spółka podkreśla także, że będzie szukać ochrony przed bezprawnymi działaniami dla siebie oraz swoich pracowników poprzez wyczerpanie wszystkich dostępnych środków ochrony prawnej. W związku z powyższym, Spółka nie będzie prowadzić dalszych dyskusji publicznych, bazujących na sfabrykowanych dokumentach i fałszywych informacjach, dystrybuowanych przez całkowicie niewiarygodną osobę podejmującą wobec Spółki bezprawne działania i nękającą jej pracowników - poinformowano w oświadczeniu.

Jak zapewniono w oświadczeniu, wszystkie te informacje zostały w sposób szczegółowy przekazane redaktorowi Gazety Wyborczej na jego prośbę w trakcie przygotowania materiału prasowego.

Jednak jak widać nie przełożyło się to na rzetelne podejście redakcji GW do tej sprawy. Bezrefleksyjne oparcie twierdzeń z artykułu na informacjach uzyskanych od osoby kierującej się naganną i fałszywą motywacją, budzi wątpliwości co do wymaganej rzetelności dziennikarskiej i zasługuje na krytykę. Z ubolewaniem podkreślamy, że po raz kolejny mamy do czynienia zgodzeniem w dobre imię naszej firmy poprzez przekazywanie za pomocą mediów fake newsów, nie mających żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości - informuje PHH w oświadczeniu.