PHN przejmuje Regent Warsaw Hotel

Zależny od Polskiego Holdingu Nieruchomości - PHN Property Management ma nabyć do 5 lutego 2021 r. spółkę Cosmar Polska, funkcjonującą pod nazwą Regent Warsaw Hotel. Podmiot jest właścicielem obiektu o tej samej nazwie - czytamy w Business Insider Polska.

Regent Warsaw Hotel to luksusowy obiekt zlokalizowany przy ul. Belwederskiej w Warszawie. Do marca 2014 r. nosił nazwę Hyatt Regency, jako część słynnej sieci hoteli, która jednak wycofała się ze współpracy z właścicielem obiektu: spółką Cosmar Polska. Wówczas przemianowano go na Regent Warsaw Hotel, ale Cosmar cały czas borykał się z problemami. Spółka obecnie jest w upadłości.

W maju 2020 r. ogłoszono przetarg na zakup zorganizowanej części Cosmar Polska, a ceną wywoławczą było 145 mln zł. Jak wynika z komunikatu Polskiego Holdingu Nieruchomości, jego spółka zależna: PHN Property Management, w trakcie licytacji 23 grudnia zaoferowała najwyższą cenę za podmiot - czytamy w Business Insider Polska.