W sercu Warszawy otwarto nowy, pięciogwiazdkowy hotel z blisko 100 pokojami. Butikowy Verte jest pierwszym w Polsce obiektem sygnowanym przez Marriott Autograph Collection. Powstał we wnętrzach zrewitalizowanych pałaców – Szaniawskich i Branickich.

W Warszawie ruszył kolejny pięciogwiazdkowy hotel.

Pałace Branickich i Szaniawskich w Warszawie, wybudowane w XVIII w., na przestrzeni lat kilkakrotnie zmieniały swe przeznaczenie. Teraz przyszedł czas na nowy rozdział w ich historii.

Po trwającej 8 lat rewitalizacji te dwa pałace na nowo otwierają swoje drzwi dla gości - jako hotel Verte Autograph Collection sieci Marriott International.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Budizol, która zrealizowała inwestycję według projektu dr inż. arch. Marka Sietnickiego z SAS Studio.

Projekt wnętrz przygotowała pracownia Ewy Breymeyer-Darskiej i Rafała Darskiego.

W samych sercu Warszawy, na Starówce, zlokalizowane są dwa sąsiadujące ze sobą pałace – Szaniawskich oraz Branickich. Oba powstały na początku XVIII w. Od tego czasu wielokrotnie zmieniały swych właścicieli, przechodziły gruntowne przebudowy i zmieniały swe przeznaczenie.

Ich burzliwy los przerwała II Wojna Światowa, w trakcie której całe miasto zostało doszczętnie zniszczone. Powstająca z gruzów stolica została odbudowana w latach 50. XX w., a wraz z nią historyczne pałace, przez wieki tworzące tę naturalną tkankę miejską.

Aby jak najlepiej je odwzorować, architekci inspirację czerpali z dzieł Bernardo Bellotto, XIII-wiecznego portrecisty Warszawy, powszechnie znanego jako Canaletto. To dzięki niemu dziś możemy podziwiać Starówkę, która architekturą nawiązuje do tych minionych czasów.

Projekt wnętrz autorstwa Ewy Breymeyer-Darskiej i Rafała Darskiego łączy w sobie styl dawnej Warszawy z nowoczesnym twistem.

Po trwającej 8 lat rewitalizacji pałace Szaniawskich i Branickich ponownie zostały otwarte dla mieszkańców miasta oraz przyjezdnych gości. Firma Budizol, będąca generalnym wykonawcą inwestycji, zrealizowała ją według projektu dr inż. arch. Marka Sietnickiego z SAS Studio.

Hotel Verte - styl dawnej Warszawy z nowoczesnym twistem

W wyniku modernizacji wnętrza pozbawiono surowego charakteru, nadając im przy tym niecodzienny sznyt. Projekt wnętrz autorstwa Ewy Breymeyer-Darskiej i Rafała Darskiego łączy w sobie styl dawnej Warszawy z nowoczesnym twistem. Świeże spojrzenie architektów oraz szacunek do historii miejsca, pozwoliły stworzyć wyjątkową przestrzeń na mapie stolicy.

Każdy z 94 pokoi hotelowych charakteryzuje odmienny wystrój wnętrza.

Historia w tle? Obecna, ale podobnie jak twórczość Canaletto, który interpretował i upiększał widoki portretowanych miast – z delikatnym przymrużeniem oka.

Verte Warsaw Autograph Collection to nie tylko hotel – przede wszystkim jest to przestrzeń do spotkań.

Jednak Verte Warsaw Autograph Collection to nie tylko hotel – przede wszystkim jest to przestrzeń do spotkań. Służą do tego: przeszklony pawilon, czy pałacowy ogród.

O podniebienia wszystkich odwiedzających Verte dba Maciej Majewski – szef restauracji KUK, w której ofercie znajdują się lunche oraz kolacje w stylu bistronomy, będącej kompozycją tego, co rodzime z tym, co unikalne.

Kolejny hotel Autograph Collection powstaje we Wrocławiu. Spółka Rafin, właściciel dawnego Pałacu Hatzfeldów we Wrocławiu, podpisała z siecią Marriott International umowę dotyczącą uruchomienia w tym miejscu hotelu właśnie marki Autograph Collection.

Pięciogwiazdkowe hotele w Warszawie

Poza Verte, w Warszawie jest 13 pięciogwiazdkowych, skategoryzowanych hoteli - wynika z danych Ministerstwa Sportu i Turystyki. Są to:

Sofitel Victoria, ul. Królewska 11

Sheraton Warsaw Hotel & Towers, ul. Prusa 2

Renaissance Warsaw Airport Hotel, ul. Żwirki i Wigury 1

Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23

Raffles Europejski Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 13

Radisson Collection Hotel Warsaw, ul. Grzybowska 24

Marriott hotel, Al. Jerozolimskie 65/79

Mamaison Le Regina Hotel, ul. Kościelna 12

Hotel Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 9

Hotel Intercontinental Warszawa, ul. Emilii Plater 49

Hotel Bristol Warsaw The Luxury Collection, ul. Krakowskie Przedmieście 42/44

Hotel Bellotto, ul. Senatorska 13/15

H15 Boutique Hotel, Poznańska 15

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl