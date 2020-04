Pierwsi, którzy ucierpieli i ostatni, którzy się odrodzą. Ireneusz Węgłowski o wsparciu dla hotelarzy

Już dziś trzeba pamiętać o tym, że po kryzysie gospodarka będzie wymagała pobudzenia, zwłaszcza dotyczyć to będzie hotelarstwa. Impuls powinien wyjść od rządu, bo jesteśmy tzw. sektorem FILO - first in, last out, czyli pierwszy, który ucierpiał i jednocześnie ostatni, który się odrodzi - mówi dla PropertyNews.pl Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, wiceprezes zarządu Orbis S.A.

Które z rozwiązań pomocowych dla hotelarzy w tarczach lub opracowywanych obecnie są lub mogą być realnym wsparciem dla branży? Za jakimi rozwiązaniami lobbują organizacje i stowarzyszenia? I z jakim odzewem się spotykacie?

Ireneusz Węgłowski: Od samego początku kryzysu w następstwie pandemii Covid-19 Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego wielokrotnie apelowała do rządu o szybką pomoc, która pomoże utrzymać płynność finansową hoteli, by uratować je przed bankructwem. Wiele hoteli straciło od 90 do 100 proc. przychodów. Konsekwentne działania Izby skoordynowane z wnioskami innych organizacji z sektora turystyki, okazały się skuteczne, bo rząd przychylił się do większości naszych postulatów.

Mamy nadzieję, że za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju hotele skorzystają z tzw. tarczy finansowej. Małe i średnie przedsiębiorstwa – a tych jest najwięcej wśród hoteli w Polsce – mogłyby otrzymać dofinansowanie sięgające do 8 proc. przychodów osiągniętych w 2019 roku, ale nie więcej niż 3,5 mln zł. Jednocześnie, jeśli na 2020 rok hotel prognozuje dużo większą stratę od 3,5 mln zł, to może wybrać ścieżkę pomocy dla dużych przedsiębiorstw. To jednak wiąże się m.in. z bardziej złożonymi procedurami, a także dłuższym czasem oczekiwania na wsparcie. Każdy przedsiębiorca musi więc wybrać dla siebie optymalne rozwiązanie.

Co warto podkreślić, nareszcie ruszył system dofinansowań z urzędów pracy. Niektórzy hotelarze już otrzymali środki na dofinansowanie wynagrodzeń za kwiecień. To bardzo ważne, bo od wartości udzielonej pomocy niemniej ważny jest krótki czas oczekiwania na wsparcie finansowe. Ta forma pomocy dała hotelom nieco oddechu, jednak wciąż jest zbyt wiele niewiadomych, byśmy mogli odetchnąć i ze spokojem patrzeć w przyszłość. Dzisiaj najważniejsza jest dla nas perspektywa wznowienia ruchu turystycznego, ale zdajemy sobie sprawę, że to zależy od dalszego przebiegu sytuacji epidemicznej nie tylko w Polsce, ale także na świecie.

Tarcza 2.0, która została właśnie uchwalona przez Sejm, również pomoże hotelom MŚP, chociaż nie w stopniu, którego oczekiwaliśmy. Oczekujemy również jak najszybszego uruchomienia tarczy finansowej, gdyż będzie to najważniejszy element wsparcia hoteli w utrzymaniu płynności finansowej.

Ważną formą pomocy dla hoteli są także działania samorządów, jak np. ulgi w poborze podatku od nieruchomości. IGHP jest jednym z inicjatorów i popiera akcję „Gmina Przyjazna Turystyce”. W ten sposób chcemy pokazać, jaki kierunek pomocy jest oczekiwany przez hotelarzy.

Co powinno pojawić się już w ramach wsparcia, by uratować biznes, a jakie rozwiązania pomogą po restarcie?

Najpilniejsze rozwiązania zostały już uruchomione. Pozostaje jeszcze ważna kwestia z zakresu finansowania działalności – pozyskiwanie i odroczenie spłat kredytów w bankach komercyjnych. Nasza branża będzie potrzebowała finansowego zastrzyku operacyjnego...