3 listopada o 16:25 z Portu Lotniczego Wrocław po raz pierwszy w historii odleciał do Seulu Boeing 787-8 Dreamliner.

Realizowane jednym z najnowocześniejszych samolotów świata bezpośrednie połączenie ze stolicą Korei Południowej to odpowiedź Portu Lotniczego Wrocław na biznesowe i społeczne potrzeby mieszkańców Dolnego Śląska.

Wypełnionym do ostatniego miejsca samolotem do Seulu poleciało ponad 250 pasażerów.

To pierwsze takie transkontynentalne i bezpośrednie połączenie obsługiwane przez Port Lotniczy Wrocław.

Realizowany co piątek przez Polskie Linie Lotnicze LOT rejs, to absolutna nowość w zimowej ofercie lotniska. Samoloty krajowego przewoźnika będą lądować w porcie Incheon, jednym z największych hubów w Azji, obsługującym średnio ponad 1000 połączeń w ciągu doby.

Według danych z 2022 roku, na Dolnym Śląsku żyje około 5 tysięcy Koreańczyków, z czego większość w okolicach Wrocławia. Ich liczba systematycznie rośnie, podobnie jak liczba koreańskich inwestycji w regionie. Nowy lot to naturalny krok w obliczu potrzeb mieszkańców i inwestorów, a także kolejny dowód dynamicznego rozwoju portu.

– Bezpośrednie połączenie z Seulem jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Lot do Korei Południowej wpisuje się w naszą strategię systematycznej rozbudowy siatki połączeń, a bogata oferta lotniska i jego silna pozycja sprzyja rozwojowi gospodarczemu całego regionu. Skuteczność działań i współpracy akcjonariuszy potwierdza rekordowy sezon letni. Rozbudowa oferty o takie połączenia jak Seul, a także inwestycje w infrastrukturę to gwarancja, że ruch na wrocławskim lotnisku będzie dalej dynamicznie wzrastał - mówi Cezary Pacamaj, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

Korea Południowa w ostatnich latach stała się największym zagranicznym inwestorem w Polsce. Według danych Koreańskiego Stowarzyszenia Handlu Międzynarodowego, w ubiegłym roku wartość polsko-koreańskich obrotów handlowych wyniosła 9 mld dolarów. W ciągu dwóch ostatnich dekad eksport polskich produktów do Korei i import koreańskich wyrobów do Polski wzrósł ponad dwudziestokrotnie. Blisko połowa koreańskich firm ma swoje polskie oddziały we Wrocławiu i Województwie Dolnośląskim.

– Dolny Śląsk to wyjątkowe miejsce na gospodarczej mapie Polski. Jako samorząd województwa dolnośląskiego od wielu lat realizujemy bardzo ambitną, dynamiczną i otwartą strategię rozwoju. Duże znaczenie ma dla nas owocna współpraca z Koreą Południową. Bezpośrednie połączenie do Seulu jest również zachętą do zapowiadanych już kolejnych inwestycji oraz dla nowych inwestorów. To właśnie Dolny Śląsk uważany jest przez nich za wyjątkowo atrakcyjny region z uwagi na dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a także rozbudowanej infrastruktury transportowej i logistycznej. Nowo uruchomione połączenie lotnicze z Wrocławia do Seulu pokazuje, że Port Lotniczy we Wrocławiu znakomicie rozwija swoją ofertę, a bezpośredni lot do Seulu będzie również ułatwieniem w komunikacji dla dolnośląskich przedsiębiorców - mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Związek pomiędzy Wrocławiem a Koreą Południową widać także w przestrzeni społecznej. Na Dolnym Śląsku prężnie rozwijają się organizacje promujące koreańską kulturę jak Stowarzyszenie Koreańskie we Wrocławiu i Koreańskie Centrum Kultury i Edukacji we Wrocławiu organizujące kursy języka koreańskiego. W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego można znaleźć koreanistykę, która podczas tegorocznej rekrutacji pobiła rekordy popularności. Na jedno miejsce zgłosiło się 26 chętnych.

– Wrocław jest ważnym ośrodkiem gospodarczym i akademickim, co ma przełożenie na bliską współpracę polsko-koreańską – ponad połowa z blisko sześciuset koreańskich przedsiębiorstw ma swoje siedziby właśnie na Dolnym Śląsku. Powstają tu nie tylko fabryki, ale również oddziały R&D największych firm. Bezpośrednie połączenie na trasie Wrocław – Seul to kolejny krok w ramach rozwijających się relacji handlowych. Cieszę się, że możemy zaproponować bezpośrednie rejsy ze stolicy Dolnego Śląska do Seulu. Jestem przekonany że to połączenie będzie cieszyło się dużym zainteresowaniem naszych pasażerów – mówi Michał Fijoł, prezes zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT.

Bezpośrednie połączenie do Seulu co piątek będzie realizowane za pomocą jednego z najnowocześniejszych samolotów pasażerskich na świecie. Boeing 787-8 Dreamliner to maszyna perfekcyjnie przystosowana do rejsu, który trwa ponad 11 godzin. Konstrukcja skutecznie ogranicza efekty choroby wysokościowej. Większa o 8 proc. ilość tlenu wraz wyższą wilgotnością i lepszą filtracją powietrza zmniejszają uczucie zmęczenia i podnoszą komfort podróży. Pasażerowie mogą wybrać bilety w klasach Business, Premium i Economy.

