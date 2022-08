Pierwsze urodziny Mercure Katowice Centrum

Hotel Mercure Katowice Centrum świętuje swoje pierwsze urodziny.

Obiekt otrzymał wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego Green Building Award 2021 w kategorii najlepszy budynek ekologiczny.

Mercure Katowice Centrum oferuje gościom 268 nowoczesnych i komfortowych pokoi rozmieszczonych na 8 piętrach.

Zlokalizowany w samym centrum Katowic, tuż naprzeciwko dworca kolejowego, Mercure Katowice Centrum otworzył drzwi dla pierwszych turystów rok temu. W ciągu pierwszych 12 miesięcy z pobytu w nowym hotelu skorzystało ponad 37 tys. gości, wydano ponad 28 tys. śniadań, a restauracja Winestone obsłużyła ponad 9 tyś. gości. Obiekt cieszy się też dużym zainteresowaniem gości biznesowych, co pokazuje ponad 100 konferencji i spotkań zorganizowanych do tej pory w hotelu.

Za nami bardzo intensywny i jednocześnie pomyślny rok wytężonej pracy. Muszę przyznać, że hotel zdobył serca mieszkańców Katowic, jak i przyjezdnych gości, co nas niezmiernie cieszy i daje motywację do dalszego działania. Jesteśmy dumni z naszego wkładu w rozwój turystyki i dotychczasowe uznanie, jakie udało się nam zdobyć w branży hotelarskiej. Cieszymy się, że możemy wyznaczać trendy we współczesnym, zrównoważonym hotelarstwie i budownictwie, dając przykład pozostałym graczom w branży. To szczególnie istotne w czasach wciąż zmieniającej się rzeczywistości - mówi Andrzej Kleeberg, dyrektor hotelu Mercure Katowice Centrum.

Zaprojektowany w myśl filozofii „Green & Clean” Mercure Katowice Centrum już na starcie otrzymał wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego Green Building Award 2021 w kategorii najlepszy budynek ekologiczny. Co więcej budynek posiada platynowy certyfikat LEED, co plasuje go w czołówce projektów nieruchomościowych. Zrównoważone podejście jest filarem filozofii hotelu, który stał się symbolem zielonej transformacji Katowic. Za swoje rozwiązania z wykorzystaniem ekologicznych rozwiązań na każdym kroku funkcjonowania, obiekt otrzymał główną nagrodę MP Power Awards 2021 w kategorii Zielony Budynek.



Najbardziej widocznym zwieńczeniem filozofii hotelu jest licząca 260 mkw. zielona fasada zawierająca blisko 7 tys. roślin, która stała się jednym z symboli centrum Katowic. Jednak zrównoważone zobowiązania hotel realizuje na każdym kroku codziennej działalności.

To nie tylko instalacje fotowoltaiczne, obieg energii wewnątrz obiektu czy upcycling. Hotel podejmuje współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami i społecznościami, jak np. z lokalną śląską firmą non profit, która dostarcza do baru naturalne i ekologiczne słomki z żyta.



Mercure Katowice Centrum oferuje gościom 268 nowoczesnych i komfortowych pokoi rozmieszczonych na 8 piętrach. Do dyspozycji ich dyspozycji jest Under The Green Wall Bar i restauracja Winestone. Dla miłośników wymarzonego spokoju

i relaksu hotel przygotował pokój masażu, który wraz z sąsiadującą siłownią znajduje się na 9. piętrze. Nie zabrakło także przestrzeni biznesowej, gwarantującej nowoczesne i wygodne sale konferencyjne o całkowitej pojemności do 80 osób i powierzchni blisko 100mkw. Do dyspozycji odwiedzających jest także podziemny parking ze stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych.