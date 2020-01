Pierwszy etap projektu Park of Poland gotowy na start

Największy zadaszony park wodny w Europie właśnie ogłosił oficjalną datę otwarcia. Od 20 lutego 2020 r. pierwsi goście będą mogli skorzystać z atrakcji Suntago Wodny Świat w Park of Poland.

Suntago Wodny Świat to największy zadaszony park wodny w Europie, który stanowi pierwszy etap projektu Park of Poland, znajdującego się we Wręczy obok Mszczonowa. Budowa obiektu rozpoczęła się w maju 2017 r., a koszt inwestycji wyniósł 170 mln euro.

Od momentu otwarcia parku będzie można cieszyć się wieloma atrakcjami w trzech różnych strefach tematycznych w tropikalnej temperaturze 32 stopni Celsjusza, w otoczeniu ponad 740 palm przywiezionych z egzotycznych zakątków świata. Park of Poland i Suntago Wodny Świat będą miejscami zarówno dla gości, którzy przyjadą na kilka godzin, jak i dla wielbicieli tropikalnego klimatu, którzy chcą się cieszyć wakacyjną atmosferą jeszcze dłużej. Dla tej grupy przeznaczona będzie wygodna baza noclegowa Suntago Village. Już w marcu 2020 r. do dyspozycji gości będą 92 w pełni wyposażone, nowoczesne domki modułowe ze strefami zabaw dla dzieci, przestrzenią do grillowania, centralnym budynkiem oraz recepcją z mini sklepem.

Ceny biletów zaczynają się już od 39 zł dla dzieci i 59 zł dla dorosłych. Park będzie otwarty od 20 lutego 2020 r. przez 365 dni w roku w godzinach: w tygodniu 10:00 – 22:00, w weekendy i święta 9:00 – 22:00. Zarówno w tygodniu jak i w weekend będzie możliwość zakupu biletu całodniowego, którego cena zaczyna się dla dzieci już od 79 zł , a dla dorosłych już od 99 zł. Koszt biletu różni się w zależności od dnia tygodnia, wieku i wyboru stref. Strefa Jamango dostępna jest dla wszystkich, natomiast strefy Relax i Saunaria dostępne są wyłącznie dla osób powyżej 16 roku życia. Cena całodniowego biletu do wszystkich stref dla osoby dorosłej zaczyna się już od 129 zł.

Park of Poland jest przedsięwzięciem stworzonym przez Global City Holdings. Suntago Wodny Świat powstał we współpracy z partnerem strategicznym Unternehmensgruppe WUND.