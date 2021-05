Pierwszy hotel Crowne Plaza w Polsce znów otwarty

8 maja Crowne Plaza Warsaw - The HUB przyjmie hotelowych gości.

Od 15 maja rusza także podniebny koktajlbar na 21. piętrze – The Roof. Obiekt posiada 212 pokoi.

Crowne Plaza Warsaw - The HUB jest pierwszym hotelem tej marki w Polsce. To jeden z największych na świecie brandów hotelowych typu „upscale”, stworzony z myślą o nowoczesnych osobach podróżujących służbowo.

Obiekt posiada centrum konferencyjne o powierzchni ponad 1,4 tys. mkw., z 30 funkcjonalnymi salami, od kameralnych boardroom’ów do przestronnej sali balowej z dostępem do światła dziennego i nowoczesnym sprzętem.

Crowne Plaza Warsaw- the HUB należy do IHG (InterContinental Hotels Group), a marka Crowne Plaza w kompleksie The HUB pojawiła się w Polsce po raz pierwszy.