Pierwszy obiekt sieci Focus Hotels w stolicy otwarty. W środku ponad 200 pokoi i duże zaplecze konferencyjne

W piątek 18 marca sieć Focus Hotels, należąca do Grupy Kapitałowej Immobile otworzyła nowy hotel w Warszawie. Obiekt posiada 15 kondygnacji i zlokalizowany jest przy ulicy Suwak 15, nieopodal lotniska Chopina.

Focus Hotels to jedna z najszybciej rozwijających się polskich sieci hotelowych. Aktualnie w skład sieci wchodzi 14 hoteli: w Gdańsku, Łodzi, Szczecinie, Bydgoszczy, Chorzowie, Inowrocławiu, Sopocie, Elblągu, Warszawie oraz Lublinie (z czego 8 działa pod marką Focus Premium i jeden pod marką Grand), a kolejne dwa obiekty (Bydgoszcz, Stargard) są w trakcie budowy.

Nowy, 4-gwiazdkowy hotel sieci mieści się w Warszawie. W swej ofercie posiada 234 komfortowo wyposażone pokoje, w tym 2 apartamenty typu Junior Suite o powierzchni 60 mkw. i 2 apartamenty z aneksami kuchennymi o powierzchni 85 mkw. Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Częścią hotelu jest zaplecze konferencyjne, w którego skład wchodzi 8 sal konferencyjnych o powierzchni 50 mkw. każda i sala balowa o powierzchni 620 mkw.

Focus Hotel Premium Warszawa to pierwszy obiekt sieci, który powstał w Warszawie i ósmy, który będzie działał pod marką Premium. Położony w niedalekiej odległości od lotniska Chopina i stacji PKP Żwirki i Wigury jest idealnym miejscem do organizacji większych i mniejszych wydarzeń biznesowych.

Wiele udogodnień pod jednym dachem

Atutem jest bardzo duże zaplecze konferencyjne o łącznej powierzchni 1500 mkw., na które składa się 8 sal konferencyjnych i sala balowa o powierzchni 620 mkw. i wysokości 5 metrów.

W hotelu znajdują się restauracja Moffo, bar, sauna oraz siłownia. Na zmotoryzowanych gości czeka podziemny garaż będący w stanie pomieścić 156 samochodów.

W wystroju wnętrz dominuje nowoczesny design, ocieplony drewnianymi elementami, co sprawia, że biznesowy obiekt jest także świetną bazą wypadową dla gości turystycznych.

To pierwszy hotel sieci w Warszawie

- Długo czekaliśmy na otwarcie pierwszego hotelu sieci w stolicy Polski. Powstanie Focus Hotel Premium Warszawa, obiektu, który na dzień dzisiejszy jest największym hotelem spółki, bardzo nas cieszy. Tym bardziej, że to już czternasty obiekt sieci co pokazuje, że nasz model biznesowy sprawdza się na rynku, a nasza firma systematycznie się rozrasta. Zakładamy, że nowy hotel w Warszawie odniesie wielki sukces. Obiekt jest bardzo nowoczesny i posiada wyjątkowo przestronne centrum konferencyjne, a więc będzie on szczególnie atrakcyjny dla klienta biznesowego -mówi Łukasz Płoszyński, Wiceprezes Zarządu sieci Focus Hotels.

Obiekt zgodny ze standardami marki

Nowy hotel, tak jak pozostałe hotele sieci Focus oferuje szybki bezpłatny Internet Wi-Fi w całym budynku. Hotelowi goście mogą bezpłatnie skorzystać z sauny i siłowni. Każdy pokój został wyposażony w duże i wygodne łóżko, przestronną łazienkę, telewizor, biurko do pracy oraz zestaw do parzenia kawy i herbaty.

Ponadto goście otrzymywać będą kawę i kanapkę na wynos gratis, tak jak ma to miejsce we wszystkich obiektach sieci. Natomiast dzieci i młodzież do lat 16., zakwaterowane w pokoju z rodzicami lub opiekunami, zgodnie ze standardem marki, będą nocować bezpłatnie.