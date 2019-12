Belmonte Hotel & Resort powstanie tuż przy stoku narciarskim, a wybuduje go konsorcjum spółek Eiffage. Hotel będzie gotowy pod koniec 2021 roku. W jego ofercie znajdą się też apartamenty inwestycyjne i apartamenty premium.

Belmonte Hotel & Resort powstanie u podnóża Góry Krzyżowej. Jego nowoczesna architektura i oryginalne wnętrza stawiają tę inwestycję wśród najlepszych europejskich kurortów narciarskich. Hotel zaoferuje 254 pokoje, w tym apartamenty inwestycyjne oraz apartamenty premium. Goście docenią restaurację i ski – bar z wyjątkowym tarasem widokowym oraz przestronne sale konferencyjne, strefy fitness i Wellness oraz SPA z basenem.

Belmonte Hotel & Resort został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi trendami, a jednocześnie z szacunkiem do otoczenia i tradycji regionu. Naturalne materiały najwyższej jakości, takie jak drewno i kamień podkreślą estetykę oryginalnej architektury, gwarantując jednocześnie wkomponowanie obiektu w otaczającą go przestrzeń.

- Przy każdej realizacji Eiffage korzysta z najlepszych światowych wzorców oraz międzynarodowych doświadczeń francuskiej Grupy. Stawiamy na najwyższą jakość, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. Te wartości towarzyszyły nam podczas realizacji ponad 55 hoteli w Polsce, podobnie będzie w przypadku inwestycji Belmonte w Krynicy-Zdroju – powiedział Marek Kowalik, dyrektor Regionu Południowego Eiffage Polska Budownictwo.

Krynica-Zdrój to największy ośrodek narciarski i najchętniej odwiedzany kurort górski w Beskidach. Zróżnicowane trasy narciarskie i liczne szlaki pieszo-rowerowe przyciągają rzesze turystów o każdej porze roku, od ponad 100 lat.

- Belmonte Hotel to pod wieloma względami wyjątkowa inwestycja – pierwszy pięciogwiazdkowy hotel w Krynicy-Zdroju, w dodatku położony bezpośrednio przy stoku narciarskim. Zarówno lokalizacja inwestycji, architektura budynku oraz wysoki standard, skłoniły nas do wyboru firmy Eiffage – jako doświadczonego i sprawdzonego generalnego wykonawcę do realizacji tego hotelu – powiedział Paweł Ryszkiewicz, prezes zarządu Belmonte Hotel.

Budynek zaprojektowano na podstawie asymetrycznej litery C, tworząc otwarty, zagospodarowany zielenią plac. Na 8 kondygnacjach zaplanowano pokoje, apartamenty inwestycyjne oraz premium a także strefę zabaw w której wykwalifikowany personel zadba o bezpieczeństwo najmłodszych. Wszystkie pokoje będą posiadały tarasy a właściciele części prywatnych apartamentów będą mieli do dyspozycji także miejsca garażowe w podziemnym parkingu. Budowa hotelu potrwa do końca 2021 roku.

Realizacja w liczbach:

Adres inwestycji: Krynica Zdrój, ul Piękna 23

Liczba kondygnacji: 8

Kubatura – 70 146,14 m3

Powierzchnia netto: 17 699,76 mkw.

Planowany termin odbioru: koniec 2021 r.

Projekt architektoniczny: P-W-A sp. z o.o.

Generalny wykonawca: konsorcjum Eiffage Polska Serwis i Eiffage Polska Budownictwo

Inwestor: Belmonte Hotel Sp. z o.o. S.K.A.