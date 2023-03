Accor umacnia i rozbudowuje portfolio marek premium w Centralnej i Wschodniej Europie. Wiodąca grupa hotelowa na świecie podpisała umowę o zarządzanie na pierwszy hotel marki Swissôtel w Czechach.

Pięciogwiazdkowy Swissôtel Marianske Lazne Resort & SPA będzie idealnym miejscem odpoczynku od codziennej rutyny.

Będzie posiadał szeroką gamą atrakcji i usług wellness.

Liczący 130 eleganckich pokoi hotel przyjmie pierwszych gości w 2024 roku.

Pierwszy pięciogwiazdkowy Swissôtel w Czechach będzie charakteryzował się doskonałą lokalizacją na idealny wypoczynek w znanej z licznych uzdrowisk miejscowości Mariańskie Łaźnie. Imponujący Swissôtel Marianske Lazne Resort & SPA jako połączenie pięciu wyjątkowych budynków wyróżni się nowoczesnym projektem fasady i szklanego atrium z naturalnym światłem oświetlającym cały kompleks, gwarantując niezapomnianą atmosferę.

Imponujący Swissôtel Marianske Lazne Resort & SPA. Fot. Mat. pras.

Goście odwiedzający nowy hotel będą mogli spędzić przyjemny czas pełen relaksu, spokoju i wyciszenia w 130 pięknie zaprojektowanych, nowoczesnych i komfortowych pokojach. Niezapomniane wrażenia zapewnią zalesione wzgórza połączone z zabytkowymi uliczkami i historycznymi budynkami miasta. Wokół Swissôtel Marianske Lazne Resort & SPA znajduje się wiele atrakcyjnych dla turystów miejsc, takich jak Śpiewająca Fontanna czy Główna Kolumnada. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mają do dyspozycji liczne obiekty sportowe – stok narciarski, znany tor do wyścigów motocyklowych czy jedyny królewski i zarazem najstarszy klub golfowy w Czechach to tylko niektóre z nich.

Inwestorem i właścicielem hotelu jest Grathon Business a.s, firma realizująca projekty nieruchomościowe na skalę europejską.

Wokół Swissôtel Marianske Lazne Resort & SPA znajduje się wiele atrakcyjnych dla turystów miejsc. Fot. Mat. pras.

Czechy to jeden z najbardziej lubianych turystycznych kierunków w Centralnej Europie za sprawą bogactwa kulturowego, niesamowitej architektury i naturalnych ośrodków leczniczych, które przyciągają gości z całego kontynentu. Cieszymy się, że możemy wprowadzić markę Swissôtel do Mariańskich Łaźni, drugiego co do wielkości miasta uzdrowiskowego w Czechach. Dzięki temu projektowi chcemy zapewnić wszystkim gościom chwile relaksu dla ciała i ducha, a także nieoczywiste wrażenia wizualne poprzez unikalny design budynku. Wierzymy, że atrakcyjna architektura w połączeniu z wyjątkowym otoczeniem i doświadczeniami, jakie gwarantuje Swissôtel sprawi, że więcej osób odkryje Mariańskie Łaźnie, które są niewątpliwie dziedzictwem kulturowym, jakie trzeba doświadczyć na własnej skórze - mówi Frank Reul, Accor VP Development Northern Europe - Eastern Europe & Balkans.

O wyborze Accor jako naszego partnera przy tym projekcie zdecydowało wieloletnie doświadczenie i zróżnicowane portfolio marek o międzynarodowej renomie. Accor jest dla nas symbolem wyjątkowego designu, najwyższych standardów i niezapomnianych przeżyć. Dlatego możliwość współpracy z globalnym liderem daje nam niesamowite możliwości rozwoju usług hotelarskich klasy premium w popularnym turystycznym regionie Czech. Wierzymy, że dzięki Accor, Mariańskie Łaźnie jeszcze bardziej umocnią status popularnej destynacji wypoczynkowej z wyjątkowymi doświadczeniami i luksusowymi standardami nie tylko w Czechach, ale i całym regionie - dodaje Grathon Business a.s.

Mariańskie Łaźnie wraz z Karlowymi Warami i Franciszkańskimi Łaźniami zostały niedawno wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Miasto położone jest 50 min jazdy od międzynarodowego lotniska w Karlowych Warach, 2 godziny jazdy samochodem od lotniska im. Vaclava Havla w Pradze i nieco ponad 2 godziny podróży od centrum Pragi. Goście planujący wyjazd mogą połączyć pobyt w miejscowości wraz z w wizytą Norymberdze (177 km), Dreźnie (216 km) i Lipsku (236 km).

Jedna z najbardziej znanych na świecie szwajcarskich marek, Swissôtel Hotels & Resorts oferuje współczesne hotele charakteryzujące się świeżością i witalnością alpejskiej energii, zakorzenione w tradycji szwajcarskiej gościnności. Swissôtel, szanowany za inteligentny design, wysokiej jakości rzemiosło i świadome podejście do zrównoważonego rozwoju, daje gościom spokój, który pozwala im odkrywać świat, prawdziwe przyjemności i możliwości „dobrego życia”.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl