Pierwszy w Polsce Curio Collection by Hilton tuż obok Rynku w Krakowie

Hotel Saski ze swoją ponad 200-letnią historią trwa jako unikalna perełka w centrum miasta. Leży zaledwie o jedną przecznicę od głównego placu Starego Miasta i Sukiennic. Prawie wszystkie staromiejskie restauracje, muzea, galerie i sklepy są oddalone o 10 minut spacerem, a Zamek Królewski na Wawelu – o 15 minut.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Legendarny obiekt z bogatą historią, położony w centrum kulturalnej stolicy Polski Hotel Saski Kraków, Curio Collection by Hilton to znakomite uzupełnienie europejskiego portfolio - powiedział David Kelly, wiceprezes Continental Europe, Hilton.

Ze swym 200-letnim dziedzictwem w kulturalnej stolicy Polski Hotel Saski Kraków, Curio Collection by Hilton łączy starannie odrestaurowane elementy historyczne z nowoczesnym wzornictwem.



Dla debiutującego w Polsce Curio Collection by Hilton, Hotel Saski Kraków to imponujący element w portfolio, wśród 120 wyjątkowych hoteli i kurortów świata, które wybraliśmy ze względu na ich charakter - powiedziała Jenna Hackett, globalna szefowa marki Canopy by Hilton oraz Curio & Tapestry Collections by Hilton.