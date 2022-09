Radisson Hotel Group otwiera pierwszy w Polsce Hotel Radisson Individuals.

Radisson Hotel Group ogłasza otwarcie ​Andersia Hotel & Spa Poznań, jako Radisson​ ​Individuals​, zaznaczając tym samym debiut tej marki w Polsce.

Obecne portfolio w naszym kraju składa się z 17 aktywnych hoteli, a w najbliższych miesiącach planowane są kolejne otwarcia, dzięki którym liczba obiektów na rynku wzrośnie do 23, liczących łącznie ponad 5 200 pokoi.

Nowy hotel zlokalizowany jest na jednym z głównych placów miasta, Placu Andersa. Łatwo dostępny zarówno z lotniska, jak i głównych lokalnych węzłów komunikacyjnych. Od obiektu, zaledwie 10-minutowy spacer dzieli główny dworzec kolejowy oraz dworzec autobusowy. Goście będą mieli łatwy dostęp do głównych atrakcji Poznania, w tym Starego Rynku i renesansowego ratusza z kultowym pokazem koziołków codziennie w samo południe, a także do największego parku w mieście – Parku Cytadela, kościoła parafialnego św. Stanisława i centrum handlowego Stary Browar.

Hotel oferuje 172 pokoje różnych kategorii, od premium do apartamentów superior z panoramicznym widokiem na miasto. Architektura i design Andersia Hotel & Spa Poznań, charakteryzuje się równowagą współczesnego stylu i wyróżniającymi się naturalnymi elementami, designerskimi meblami oraz nowoczesnym oświetleniem. Obiekt zajmuje 9 pięter wieżowca z panoramicznym widokiem na miasto.

​Andersia Hotel & Spa Poznań czym zaskoczy gości?

Andersia Hotel & Spa Poznań, członek Radisson Individuals oferuje 1,8 tys. mkw. wielofunkcyjnej powierzchni konferencyjnej z 10 salami do organizacji wydarzeń biznesowych wysokiego szczebla nawet do 800 osób. Dodatkowo dostępne są prywatne sale konferencyjne na mniejsze spotkania i szkolenia. Restauracja Flavoria serwuje tradycyjne dania kuchni polskiej i europejskiej. Do dyspozycji Gości jest również centrum fitness oraz Harmonia Wellness Club & Pool. W strefie znajduje się basen, jacuzzi oraz sauna z naturalnego drewna fińskiego.

Cieszymy się, że możemy być częścią transformacji hotelu Andersia. Obiekt jest miejscem z ogromnym potencjałem do rozwoju i przyjmowania gości, którzy chcą odwiedzać Poznań w celach biznesowych i wypoczynkowych. Mamy silny proaktywny zespół, który zadba o to, aby każda chwila miała szczególne znaczenie. – powiedział Przemysław Konieczyński, General Manager Andersia Hotel & Spa Poznań.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo gości oraz członków zespołu jako swój najwyższy priorytet, Andersia Hotel & Spa Poznań, członek Radisson Individuals wdraża program Radisson Hotels Safety Protocol. Dogłębne protokoły czystości i dezynfekcji zostały opracowane we współpracy z SGS, wiodącą na świecie firmą zajmującą się inspekcją, weryfikacją, testowaniem i certyfikacją, a ich celem jest zapewnienie gościom bezpieczeństwa i spokoju od zameldowania do wymeldowania. Protokół bezpieczeństwa jest integralną częścią programu bezpieczeństwa i ochrony Radisson Hotel Group, zapewniając, że zawsze dbamy o naszych gości i członków zespołu.

