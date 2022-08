Pierwszy w Polsce Radisson RED otworzył się na Wyspie Spichrzów w Gdańsku

Pierwszy w kraju Radisson RED otwarty w Gdańsku.

Inwestycja, powstała w ramach rewitalizacji gdańskiej Wyspy Spichrzów, dołączyła do polskiego portfolio grupy liczącego obecnie 22 obiekty działające lub będące w fazie rozwoju.

Nowy Radisson RED mieści się w zrekonstruowanym magazynie portowym, malowniczo położonym na północnym krańcu Wyspy Spichrzów.

Obiekt dysponuje 30 pokojami i apartamentami, z których część została wyposażona w antresolę z dodatkowym łóżkiem, a także czterema apartamentami o powierzchni do 50 mkw. z jedną lub dwiema sypialniami. W tym samym budynku znajduje się również steakhouse należący do słynnej sieci restauracji Whiskey in the Jar. Goście Radisson RED mogą korzystać z przestrzeni ogólnodostępnych oddalonego o zaledwie 200 metrów hotelu Radisson Hotel & Suites Gdańsk w tym restauracji i sali fitness.

Radisson RED to marka hotelowa w standardzie upscale, która poprzez nieformalny charakter oferowanych usług oraz stylowe przestrzenie publiczne z wyróżniającym się designem w zabawny sposób zmienia konwencję gościnności. Obiekty marki są zaprojektowane tak, aby dopasować się do potrzeb gości, dając im nieskończone możliwości spędzania czasu.

Nasz nowo otwarty obiekt to wyjątkowe miejsce przepełnione energią i wysmakowanym designem. Osoby podróżujące do Gdańska znajdą tu nawiązanie do ciekawej historii Wyspy Spichrzów, a także poczują klimat modnego miejskiego życia - mówi Maciej Głownia, dyrektor Radisson RED.

Radisson RED Gdansk jest czwartą nieruchomością Radisson Hotel Group w Trójmieście, dołączając do Radisson Hotel & Suites Gdańsk również na Wyspie Spichrzów, Radisson Blu Hotel, Gdansk na Długim Targu oraz Radisson Blu Hotel, Sopot.