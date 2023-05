Było pozwolenie, teraz już nie ma. Aparthotel Green Hills Piotra Voelkela, który powstaje na terenie KS Posnania musi poczekać.

Na terenie KS Posnania, na nasypie z ziemi ma powstać porośnięty zielenią aparthotel. W planach jest również zespół usługowy o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Inwestycja nosi nazwę Green Hills.

Inwestorami są Piotr Voelkel, właściciel marki meble Vox i Uniwersytetu SWPS i Zuzanna Stern.

W konkursie architektonicznym wyłoniono projekt pracowni KWK Promes.

W grudniu 2022 r. obiekt dostał pozwolenie na budowę, jednak decyzja ta została uchylona.

W 2020 r. Robert Konieczny z pracowni KWK Promes poinformował, że zwyciężył w konkursie na projekt architektoniczny aparthotelu, który miałby powstać na terenie Klubu Sportowego Posnania. Następnie okazało się, że od strony inwestorskiej realizację prowadzą znany z Grupy VOX i Uniwersytetu SWPS Piotr Voelkel i Zuzanna Stern, która na co dzień związana jest m.in. z działającym na terenie Posnanii ośrodkiem rekreacji i rozrywki Laba.Land oraz z fundacją prowadzącą prywatną szkołę O!mega.

Inwestycja ma powstać na działkach o łącznej powierzchni ok. 10 tys. mkw., które są położone przy pętli tramwajowej Wilczak, od strony ul. Słowiańskiej. Na działce uchwalony jest plan miejscowy. Zakłada on powierzchnię zabudowy dla hotelu nie większą niż 1500 mkw. przy wysokości do czterech kondygnacji nadziemnych i maksymalnej wysokości do 16,5 m lub powierzchnię zabudowy do 3000 mkw. i dwie kondygnacje nadziemne o wysokości maksymalnie 8,5 m.

Piotr Voelkel na gali Prime Property Prize

Projekt zakłada powstanie dwóch równoległych do siebie brył. W jednej z nich powstałby wcześniej wspomniany aparthotel, zaś w drugiej - zespół usługowy o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Ponowne rozpatrywanie

Na początku stycznia pracownia KWK Promes poinformowała na swoim koncie FB, że inwestycja Green Hills otrzymała pozwolenie na budowę. Jednak jak donosi poznan.wyborcza.pl, wojewoda uchylił decyzję ze względu na powierzchnie antresol oraz posadowienie budynku. Na ten moment wydział architektury urzędu miasta rozpatruje już nowy wniosek inwestora.

