PKP Intercity będzie miało nowe lokomotywy

PKP Intercity zamierza w ramach przetargu zakupić 20 lokomotyw elektrycznych jednosystemowych (3kV DC).

Lokomotywy będą dostosowane do prędkości 160 km/h, co pozwoli efektywnie wykorzystywać rozwijaną i modernizowaną sieć kolejową.

Pojazdy będą przeznaczone do obsługi relacji krajowych. Ponadto lokomotywy będą wyposażone w system bezpieczeństwa ETCS poziomu L1 oraz L2. Utrzymanie pojazdów w pierwszym cyklu, czyli do pierwszej naprawy na poziomie P4 włącznie, będzie rozłożone równomiernie pomiędzy przewoźnika i dostawcę lokomotyw.

- Dwadzieścia nowych lokomotyw to kolejna „cegiełka” w realizacji naszej strategii inwestycyjnej. Zamówione pojazdy pozwolą lepiej wykorzystywać nowe i zmodernizowane wagony, których cały czas przybywa dzięki realizowanym umowom. Zapewnią również płynniejsze funkcjonowanie i realizację rozkładu dzięki zwiększaniu rezerw taboru – podkreśla Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu PKP Intercity.

Ogłoszony przetarg to część prowadzonej strategii inwestycyjnej PKP Intercity, dzięki której w perspektywie 2030 roku, całość floty będzie nowa lub zmodernizowana. Na inwestycje taborowe przeznaczone zostanie 24,5 mld złotych. W efekcie we flocie przewoźnika będzie do dyspozycji 429 lokomotyw różnego rodzaju – o 11% więcej niż obecnie. O 47% zwiększy się również liczba docenianych przez podróżnych elektrycznych zespołów trakcyjnych – będzie ich 109. Pojawią się również nowości we flocie przewoźnika, takie jak 35 hybrydowych zespołów trakcyjnych oraz 38 siedmiowagonowych dwupiętrowych składów typu push-pull. Aby zapewnić wysoki komfort podróży PKP Intercity zainwestuje również w zakup i modernizacje wagonów – łącznie we flocie będzie ich 2466. Nowoczesny tabor jest podstawą komfortowej podróży, a zwiększanie jego wolumenu pozwoli na wypełnienie zapotrzebowania na przejazdy koleją, które systematycznie wzrasta.

Inwestycje w lokomotywy różnego typu

W przyszłym roku do przewoźnika ma trafić pierwsza z dziesięciu zamówionych lokomotyw wielosystemowych wyprodukowanych przez spółkę NEWAG. Zawarte w umowie prawo opcji umożliwia jej rozszerzenie o kolejnych 5 elektrowozów, co łącznie daje 15 lokomotyw.. Nowe pojazdy pojadą po torach z prędkością nawet 200 km/h, efektywnie wykorzystując zmodernizowane linie kolejowe. Dzięki możliwości poruszania się po liniach kolejowych z różnymi systemami zasilania, nowe lokomotywy będą mogły obsługiwać również połączenia zagraniczne. Pojazdy wyprodukowane przez spółkę z Nowego Sącza otrzymają dopuszczenie do eksploatacji w sześciu krajach: Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, ponadto wyposażone będą w system ETCS poziomu drugiego, co znacząco podniesie standard bezpieczeństwa na torach. Kolejnym zaimplementowanym rozwiązaniem będzie system zdalnej diagnostyki, który pozwoli na monitorowanie pracy w czasie rzeczywistym, a tym samym na efektywną eksploatację.

Kolejne 45 lokomotyw wielosystemowych wzmocni flotę przewoźnika w ramach projektu zakupu pojazdów wraz z 38 siedmiowagonowymi składami piętrowymi typu push-pull. W lipcu br. PKP Intercity ogłosiło wymagania techniczne dotyczące pojazdów. Spółka planuje wyłonić wykonawcę zamówienia jeszcze w tym roku. Pociągi będą dostosowane do prędkości 200 km/h.

W bliskiej przyszłości park taborowy przewoźnika zasilą nowe lokomotywy – będą to lekkie, spalinowe pojazdy wyprodukowane przez CZ Loko. Zamówionych 10 lokomotyw będzie wykorzystywanych do prac manewrowych i zestawiania składów na bocznicach zakładów PKP Intercity.

Od początku roku na polskich torach pracują również zmodernizowane, w poznańskich zakładach FPS H. Cegielski, lokomotywy SU4220FPS. Wyposażono je w nowoczesne silniki spalinowe spełniające normy emisji na poziomie Stage V. Łącznie do spółki trafi 13 unowocześnionych maszyn.