Pobierowo czeka na apartamenty i hotel Hilton. Pinea przyspiesza

Zgodnie z pierwotnymi założeniami w 2021 roku planowane jest też rozpoczęcie prac nad kolejnym i zarazem ostatnim etapem kompleksu hotelowo-uzdrowiskowego, obejmującym hotel sieci Hilton, część rekreacyjno-rehabilitacyjną oraz condohotel.

- Uroczysta wiecha to okazja do podziękowania wszystkim podmiotom współpracującym przy projekcie za ich wkład w realizację przedsięwzięcia. PINEA Resort & Apartments to duża inwestycja, angażująca 28 podmiotów i 182 pracowników różnych branż. Mimo niełatwego czasu, przy zachowaniu podwyższonych standardów bezpieczeństwa udało nam się spokojnie zmieścić w harmonogramie – co zawdzięczamy ogromnemu zaangażowaniu i dyscyplinie wszystkich pracujących ekip – mówi kierownik budowy Bogumił Perliński, przedstawiciel generalnego wykonawcy STRABAG Polska.

Inwestycja PINEA docelowo obejmie trzy budynki: prywatne apartamenty wakacyjne zlokalizowane w pierwszym obiekcie, apartamenty wakacyjne w systemie condo w środkowym, a także całoroczny hotel Hilton Garden Inn z towarzyszącymi mu rozbudowanymi usługami gastronomicznymi, okołomedycznymi, fitness, beauty oraz SPA, w tym zespołem krytych basenów. W obiektach dostępnych od strony dróg prowadzących nad morze przewidziano miejsce pod lokale usługowo-handlowe, w tym te dedykowane małej gastronomii. PINEA położona jest w centrum Pobierowa, pomiędzy dwoma zejściami na plażę, przy samym brzegu, od którego oddziela ją jedynie wąska, porośnięta zagajnikiem wydma. Wszystkie apartamenty PINEA zorientowane są na morze. Pierwsi właściciele mieszkań będą odbierać lokale już latem 2021. Jednocześnie w najbliższym roku mają ruszyć prace nad drugim i zarazem ostatnim etapem inwestycji, obejmującym hotel sieci Hilton, condohotel oraz infrastrukturę basenowo-rekreacyjną.

Całość terenu PINEA Resort & Apartments została spójnie zaaranżowana i zagospodarowana pod kątem wypoczynkowego wykorzystywania przestrzeni dziedzińców przez mieszkańców i gości – autorem projektu tzw. małej architektury jest projektant Paweł Grobelny, laureat nagród za najlepszą polską (2018 i 2019) i światową przestrzeń publiczną (2019). Dla zachowania kameralnego charakteru miejscowości, pod budynkami zaplanowano obszerne hale garażowe.

Autorem projektu PINEA jest międzynarodowe biuro projektowe Chapman Taylor. Za wnętrza odpowiada polsko-belgijska pracownia projektowa ELD. Inwestorem odpowiedzialnym za całe przedsięwzięcie jest belgijska firma Fenixco.