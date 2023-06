Sun & Snow, zarządzająca wynajmem ponad 2 tys. apartamentów w przeszło 30 miejscowościach wypoczynkowych oraz miastach w Polsce, zanotowała wzrost rezerwacji podczas długiego weekendu czerwcowego.

Liczba wyjazdów do apartamentów zarządzanych przez spółkę w dniach 8-11 czerwca wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym nawet o 80 proc.

Od kilku sezonów obserwuje się także kurczenie się okienka rezerwacyjnego przed wysokim sezonem.

Do najpopularniejszych kierunków należały Krynica Morska, Międzyzdroje Świeradów Zdrój i Polanica Zdrój.

Zwykle, popularność wyjazdów podczas długich weekendów w maju i czerwcu, stanowi pewną prognozę dla wyników jakich branża może spodziewać się w wysokim sezonie letnim. Czy podobnie będzie w 2023 r.? Jeden z liderów branży – firma Sun & Snow, zachowuje ostrożny optymizm, mimo dobrego obłożenia obiektów w czerwcu.

W tym roku podczas wysokiego sezonu letniego wpływ bonu turystycznego na poziom rezerwacji nie będzie już tak odczuwalny jak rok wcześniej, jednak wyniki długiego czerwcowego weekendu skłaniają nas do ostrożnego optymizmu. Od kilku sezonów obserwujemy także kurczenie się okienka rezerwacyjnego przed wysokim sezonem. Czekamy z rezerwacjami niemal do kilku-kilkunastu dni przed wyjazdem, przez co stawianie długofalowych prognoz na sezon letni, obecnie będzie obarczone dość dużym ryzykiem - mówi Mariola Skorupa, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Sun & Snow.

Spośród kurortów nadmorskich największa popularnością cieszyła się Krynica Morska. Fot. Mat. pras.

Jak wynika z danych Sun & Snow spośród kurortów nadmorskich największa popularnością cieszyła się Krynica Morska, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Świnoujście i Władysławowo. Więcej niż rok wcześniej pojawiło się również podróżnych w Trójmieście. Z kolei w górach, rekordy popularności biły apartamenty w Polanicy Zdroju oraz Świeradowie Zdroju.

- Podczas długiego weekendu czerwcowego pogoda nam dopisała, co przełożyło się w niektórych lokalizacjach nawet na 100 proc. wzrostu w porównaniu z rokiem ubiegłym. Obecnie właśnie ten czynnik może okazać się decydujący jeśli chodzi o wyniki sezonu letniego. Wiemy z analizy choćby naszych mediów społecznościowych, że obawiamy się wzrostu cen, czy ogólnie mówiąc wpływu inflacji na ceny wypoczynku. Ostatecznie, jeśli chodzi o same pobyty wzrosty cen nie powinny być dotkliwe. Sun & Snow wprowadziło także już oferty promocyjne na wakacje, oferując na wybrane lokalizacje 25 proc. rabatu, czy zniżkę 200 zł” – dodaje Mariola Skorupa.

Rok 2023, to dla Sun & Snow czas inwestycji w ofertę, własny system rezerwacyjny i panel obsługi właścicieli apartamentów. Firma liczy też na zwiększenie liczby obsługiwanych lokali w tym największych polskich miastach. Nowe biuro lokalne powstało właśnie w Warszawie, a w planach jest również wejście na rynki we Wrocławiu, Toruniu i Poznaniu. Na początku br. Sun & Snow wprowadziło także usługę Click & Stay, która umożliwia z poziomu smartfona i bez konieczności wizyty w lokalnym biurze, zakwaterowanie online. Goście szybko i wygodnie, dzięki kilku kliknięciom przechodzą przez cały proces – od wyboru apartamentu, przez podpisanie niezbędnych dokumentów, opłatę, po odebranie instrukcji oraz kodu wejściowego. Zdalne zameldowanie się gości w usłudze Click & Stay umożliwia elektroniczna nakładka do zamka. Dzięki niej turyści mogą przyjechać do apartamentu o dowolnej, dogodnej dla siebie porze, niezależnie od godzin pracy lokalnego biura.

