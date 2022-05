Pociąg „Słoneczny” zawiezie turystów nad Bałtyk. Pierwszego dnia wakacji powraca na tory

"Słoneczny" na trasie ze stacji Warszawa Centralna do Ustki zatrzyma się w sześciu miastach na Mazowszu (stacje Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk, Ciechanów i Mława Miasto), dwóch w województwie Warmińsko-Mazurskim (stacje Działdowo, Iława), a także w dziesięciu na Pomorzu (Prabuty, Malbork, Tczew, Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa, Sopot, Gdynia Główna, Wejherowo, Lębork, Słupsk, Ustka).

Pociąg „Słoneczny” w tym roku wyruszy ze stacji Warszawa Centralna o godzinie 5:55, a około 9:00 będzie już w Gdańsku. Do Ustki dojedzie na godz. 11:25.

W podróż powrotną wyruszy po godz. 12:00 i zakończy bieg na stacji Warszawa Centralna kilka minut po godzinie 18.

Natomiast „Słoneczny – BIS” będzie kursować w relacji Warszawa Zachodnia (godz. 9:03) – Gdynia Główna (p. 12:56, o. 18:29) – Warszawa Centralna (godz. 21:59).

Bilet normalny na przejazd do Ustki w jedną stronę będzie kosztował 75 zł, studencki - 36,75 zł.

Po raz pierwszy pociąg „Słoneczny” wyruszył 25 czerwca 2005 i z roku na rok cieszył się coraz większym zainteresowaniem podróżnych. Przez ten czas, do 2019 r., z podróży tym połączeniem skorzystało ponad milion osób.

- Można powiedzieć, że w tym roku Mazowsze znów zbliża się do morza. Pierwszego dnia wakacji na tory powróci pociąg „Słoneczny”, oczywiście w barwach Kolei Mazowieckich. Myślę, że to dobra wiadomość dla wszystkich planujących w tym roku wakacje nad morzem i osób, które do tej pory chętnie korzystały z naszego połączenia. Co ważne, w weekendy będzie uruchomiony dodatkowy kurs do Gdyni – „Słoneczny – BIS”. Już dziś zapraszam do wakacyjnych podróży z Kolejami Mazowieckimi – podkreśla marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik.

- Pociąg „Słoneczny” co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem podróżnych. Teraz, po przerwie spowodowanej pandemią COVID – 19, spodziewamy się jeszcze większej liczby pasażerów, chcących skorzystać z wakacyjnej oferty Kolei Mazowieckich. W związku z tym uruchamiamy dodatkowe, weekendowe połączenie „Słoneczny – BIS”. Będzie on jeździł do stacji Gdynia Główna. Idea tego połączenia to odpowiedź naszej Spółki na tak ogromne zainteresowanie podróżnych. „Słoneczny – BIS” zostanie zestawiony z nowoczesnych, klimatyzowanych wagonów piętrowych, które z pewnością zapewnią naszym pasażerom wygodną i bezpieczną podróż – mówi Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich.

Bilet normalny na przejazd do Ustki w jedną stronę będzie kosztował 75 zł, studencki natomiast 36, 75 zł. Za przejazd „Słonecznym” oraz „Słonecznym – BIS” do Trójmiasta zapłacimy natomiast 60 zł, a studenci niecałe 30 zł. Osoby podróżujące na trasie ze Słupska do Ustki mogą skorzystać ze specjalnej oferty w cenie 7 zł.

W pociągach „Słoneczny” oraz „Słoneczny – BIS” można bezpłatne przewieźć psa czy rower. Ponadto, przy okazji podróży połączeniami wakacyjnymi, Koleje Mazowieckie zachęcają również do odwiedzenia i skorzystania ze zniżek u swoich partnerów w ramach akcji „Koleją do Kultury” w tym m.in. do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, oraz jego oddziałów – Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach oraz Muzeum Kultury Ludowej w Swołowie.