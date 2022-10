Największa część Twierdzy Kraków skomercjalizowana. Przetarg na Fort 51 wygrała firma Panorama Resort & Spa. Zrewitalizuje jeden z największych tego typu fortów na terenie całych niegdysiejszych Austro-Węgier.

Położony na wzgórzu Fort 51 jest większy niż powierzchnia krakowskiego Rynku.

Malowniczo położony teren na wzgórzu Rajsko otoczony jest głęboką na 8 metrów fosą.

Załoga liczyła tu niegdyś aż 506 osób.

W rewitalizację potężnego fortu o największej kubaturze ze wszystkich zabudowań Twierdzy Kraków zaangażowała się firma znana z rewitalizacji krynickiego ORW Panorama.

Z końcem listopada poznamy cele inwestora.

Na położony w Swoszowicach, niezwykle cenny historycznie obiekt przez wiele lat nie było chętnych, bo rewitalizacja wymaga ogromnych nakładów finansowych.

Dwa tygodnie temu wygraliśmy przetarg i czekamy na podpisanie umowy dzierżawy. Protokół jest przygotowany i podpisany. Potrzebna jest jeszcze decyzja wojewody o podpisaniu umowy – mówi Jan Skrobacz, pełnomocnik prezesa Panorama Resort & Spa.

Krakowski Fort 51 stanowiący część historycznych obiektów Twierdzy Kraków jest wśród nich najbardziej spektakularny. Największy ze wszystkich obiekt oszałamia widokiem na panoramę Krakowa. Licytacja obiektu obejmowała zabudowania fortu o powierzchni 3,7 tys. mkw. i 33 tys. mkw. działki. Miasto ustaliło cenę wywoławczą na kwotę wysokości 27 tys. 580 zł. rocznie.

Panorama złożyła miastu ofertę opiewającą na kwotę 47 tys. zł rocznie i wygrała licytację. Umowa najmu ma być zawarta na okres kolejnych 30 lat.

Austriackie fortyfikacje powstawały w Krakowie od 1850 r., na zlecenie Franciszka Józefa. Decyzja o budowie Twierdzy Kraków zapadła bowiem zaraz po wcieleniu wolnego miasta do imperium Habsburgów.

Dziś krakowski Ratusz częściowo wykorzystuje elementy zabytkowych fortyfikacji, podnajmując forty na różnorakie cele. Ze względu na wielkość i walory historyczne Fort 51 długo czekał na odpowiedniego właściciela - malowniczo położone, zabytkowe obiekty są mocno zniszczone, i tyleż klimatyczne, co wymagające. Dlatego Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie od wielu lat poszukuje gospodarzy dla kolejnych fortów Twierdzy Kraków.

Na dziś ZBK administruje 21 takimi obiektami, ale tylko część z nich jest stale dzierżawiona i wykorzystywana.

Fort jak królewska loża widokowa

Fort 51 bierze swoją nazwę od najwyższego w okolicy wzgórza Rajsko, o wysokości 349 m n.p.m., które było dla żołnierzy dobrym punktem obserwacyjnym. W skład obiektu wchodzą 2 studnie korbowe, koszary oraz mury, na których działały 24 stanowiska artyleryjskie. Do zabudowań przynależy także stary park forteczny.

Choć oddawany właśnie w dzierżawę fort figuruje w rejestrze zabytków, to jednak nie ma nałożonych ograniczeń, związanych z rodzajem prowadzonej działalności. Jednak cokolwiek powstanie w Rajsku w przyszłości, to nad wszelkimi pracami rewitalizacyjnymi pieczę będzie sprawował konserwator zabytków. Urząd Miasta Krakowa zapewnia, że nowy najemca może tu prowadzić działalność turystyczną i komercyjną. Jednak remont będzie wymagał ogromnych nakładów inwestycyjnych. Eksperci szacują, że gdyby Fort 51 miał być ośrodkiem hotelowym z centrum wellness i spa, to szacunkowe koszty adaptacji mogą wynosić nawet około 150 mln zł.

Spółka, która wygrała przetarg, prowadzi w Krynicy-Zdrój Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Panorama. Obiekt jest w trakcie modernizacji i generalnego remontu, którego celem jest przygotowanie apartamentów hotelowych i pewnej ilości apartamentów inwestycyjnych. Ich sprzedaż już ruszyła.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl