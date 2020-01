Podrożały tureckie hotele

Z raportu przygotowanego przez firmę STR wynika, że w tym czasie wskaźnik ten wzrósł o 2,5 procent w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku i wyniósł 68,2 procent. Średnia cena dzienna doszła do 78,2 euro i była wyższa o 10,7 procent, a przychód na pokój wzrósł o 13,5 procent do 53,3 euro.

Od stycznia do listopada średnie obłożenie w obiektach w Stambule wyniosło 74,8 procent, czyli wzrosło o 4,4 procent. Średnia cena noclegu to 90,2 euro (plus 9,8 procent) – podaje Rzeczpospolita.