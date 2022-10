Przedstawiciele generacji Z chętnie korzystają teraz z przyjaznych dla portfela ofert turystycznych. Dodatkowo jesień to czas podjęcia lub kontynuowania studiów.

Wedle danych OECD każdego roku około 50 tysięcy Polaków studiuje poza granicami, najczęściej wybierając Wielką Brytanię.

Kiwi.com wskazuje, że ponad 50 proc. użytkowników w wieku 18-25 lat rezerwuje bilet w jedną stronę, a ponad 36 proc. wybiera city break, pozostając na miejscu do 3 dni.

Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania to trzy najlepsze destynacje na Kiwi.com dla Polaków tej jesieni.

Jesień to fantastyczny czas na podróżowanie - wedle danych Kiwi.com, wyszukiwarki tanich lotów i podróży oraz firmy z sektora traveltech - w październiku bilety z Polski do europejskich destynacji są średnio 24 proc. tańsze niż w sezonie wakacyjnym (średnia cena 75 EURO), w listopadzie zaś będą tańsze o 34 proc. w porównaniu do lipca i sierpnia (średnia cena 65 euro).

Przedstawiciele generacji Z doceniają ten fakt i chętnie korzystają z przyjaznych dla portfela ofert. Dodatkowo, wrzesień i październik to czas, kiedy wielu z nich przemieszcza się za granicę w celu podjęcia lub kontynuowania studiów. Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), za granicą studiuje około 50 tys. Polaków, a najbardziej popularnym krajem nadal pozostaje Wielka Brytania, która na Kiwi.com zajmuje tej jesieni trzecie miejsce, tuż za Włochami i Hiszpanią. Kiwi.com wskazuje, że ponad 50 proc. użytkowników w wieku 18-25 lat jesienią dokonuje rezerwacji biletu w jedną stronę.

Pokolenie zoomersów to pierwsza w historii generacja, która może cieszyć się taką swobodą przemieszczania po świecie. Wiele osób z tej grupy podróżuje nie tylko dla czystej przyjemności, ale również w celu podjęcia lub kontynuowania studiów na uczelniach zagranicznych. Międzynarodowe środowisko i atmosfera, możliwość praktykowania języka obcego i poznawania ludzi z całego świata czy nowatorski program studiów to jedne z kluczowych kryteriów wyboru, jakimi kierują się zoomersi. Dodatkowo, wiele krajów oferuje studia darmowe.

Wedle danych OECD około 50 tysięcy Polaków studiuje poza granicami, najczęściej wybierając Wielką Brytanię, a także Włochy, Francję, Niemcy, Holandię, Danię i Stany Zjednoczone. Wyszukiwarka tanich lotów i podróży, Kiwi.com, zaobserwowała, że w sezonie jesiennym niemal 52 proc. użytkowników w grupie wiekowej 18-25 rezerwuje biletu w jedną stronę, a nieco ponad 47 proc. kupuje również bilet powrotny.

Najpopularniejsze trasy, jakie najczęściej wybierają zoomersi to Kraków - Brystol oraz Wiedeń, a także Warszawa - Paryż. Wśród europejskich miast, które najbardziej przykuwają uwagę generacji Z znalazły się: Paryż, Londyn, Mediolan, Sztokholm oraz Oslo.

Jesień sprzyja zdecydowanie tańszym podróżom, niż sezon wakacyjny. Kiwi.com wskazuje, że w październiku bilety z Polski są średnio 19 proc. tańsze niż w sezonie wakacyjnym (średnia cena 103 EURO), w listopadzie zaś będą tańsze o 26 proc. w porównaniu do lipca i sierpnia (średnia cena 92 EURO). W tym czasie na południu Europy można liczyć na solidną dawkę słońca, ciepło, a także bardziej kameralną atmosferę.

Kiwi.com wskazuje, że ponad 36 proc. przedstawicieli pokolenia Z stawia na city-break, wybierając pobyt do 3 dni, z kolei niemal co 3 osoba na miejscu spędza od 4 do 10 dni. W TOP 5 najczęściej wybieranych przez nich krajów znalazły się: Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Francja i Grecja.

