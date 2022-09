Podsumowanie sezonu. Polacy skrócili wakacje

W minione wakacje zaledwie 1,5 proc. wyjeżdżających poszukiwało zakwaterowania na dwutygodniowy pobyt, jak wynika z danych polskiego serwisu turystycznego Nocowanie.pl.

Największą popularnością cieszyły się wyjazdy na 2-3 dni, 15 proc. turystów planowało wyjazdy 7-dniowe.

Średni koszt noclegu wyniósł 100 zł za osobę na dobę.

Jak podaje POT, blisko ¾ Polaków planowało w tym roku spędzić wakacje w kraju.

Według badania przeprowadzonego w maju przez Polską Organizację Turystyczną aż 65 proc. Polaków planowało w tym roku wakacyjny wyjazd, z czego 71 proc. zamierzało spędzić go w Polsce. Najczęściej wskazywanym krajowym miejscem planowanego wypoczynku było morze. Potwierdzają to najnowsze dane polskiego serwisu turystycznego Nocowanie.pl, odwiedzanego w sezonie nawet przez 4 mln użytkowników miesięcznie. Spośród wszystkich zapytań o zakwaterowanie w czasie wakacji w sumie 63 proc. dotyczyło województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Na kolejnych miejscach znalazły się województwa małopolskie (10 proc.), dolnośląskie (7 proc.), podkarpackie (4 proc.) i warmińsko-mazurskie (3,5 proc.). Wśród 20 najchętniej wybieranych przez turystów miejscowości królowało Władysławowo, a aż 16 to miasta i wsie nadbałtyckie. Pozostałe to Zakopane, Karpacz i Szczawnica, a także położona nad Jeziorem Białym na Lubelszczyźnie Okuninka.

Mimo że wakacje kojarzą się raczej z dłuższym wypoczynkiem, Polacy w tym roku wyjeżdżali na krótko. Według danych Nocowanie.pl najwięcej turystów - 17 proc. - poszukiwało możliwości zakwaterowania na 3 dni, 16 proc. na 2 dni, a 15 proc. na 7 dni. Tylko 2,5 proc. było zainteresowanych pobytem 10-dniowym, a 1,5 proc. 14-dniowym. Aż 40 proc. turystów zamierzało spędzić urlop na kwaterach i w pokojach, a blisko 30 proc. było zainteresowanych wynajęciem domku. Prawie ¼ wyjeżdżających stanowiły pary dorosłych, niemal tyle samo pary dorosłych z dwojgiem dzieci, a blisko ⅕ pary dorosłych z jednym dzieckiem.

Polacy, mimo inflacji i powszechnego wzrostu cen, nie chcą rezygnować z wakacyjnego wypoczynku. Według informacji z branży, ruch turystyczny w tym roku wrócił do poziomu sprzed pandemii. Sposobem na radzenie sobie z kosztami wyjazdów jest skracanie urlopu. Poza tym wiele osób, które nie są uzależnione od konieczności planowania wypoczynku w okresie wakacji szkolnych, przesuwa go poza sezon, np. na wrzesień, kiedy ceny w miejscowościach turystycznych zaczynają spadać. Według naszych danych średni koszt noclegu w tegorocznym okresie wakacyjnym wyniósł 100 zł za osobę na dobę, we wrześniu jest to już 73 zł za osobę na dobę - mówi Tomasz Zaniewski, CFO Nocowanie.pl.

We wrześniu rośnie zainteresowanie turystów pobytami w górach - w sumie blisko połowa zapytań o zakwaterowanie w tym okresie dotyczy województw małopolskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego, a najpopularniejsze miejscowości to Zakopane, Karpacz i Szklarska Poręba. Nadal widać spore zainteresowanie wypoczynkiem w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, których dotyczy ponad ⅓ wyszukiwań. Również w tym okresie Polacy planują głównie krótkie wyjazdy, na dwa (blisko 30 proc.) lub trzy (prawie 20 proc.) dni. Pobytem tygodniowym jest zainteresowany co 10. użytkownik. Mimo że rok szkolny już się rozpoczął, blisko ⅕ wyjeżdżających szuka noclegów dla pary dorosłych z jednym lub dwojgiem dzieci. Najchętniej wyszukiwanym rodzajem zakwaterowania pozostają kwatery i pokoje.

