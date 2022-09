Podwyżki energii i gazu biją w hotele. Część rozważa zamknięcie na okres zimowy

Jak rosnące koszty energii wpływają na funkcjonowanie hoteli?

Choć w tegoroczne wakacje hotele miały całkiem niezłą frekwencję gości, na poziomie porównywalnym do 2019 roku, to o zyskach niestety nie możemy tego samego powiedzieć. To, co hotelarze zarobili, skonsumowała podwyżka energii elektrycznej i gazu.

Marcin Mączyński, sekretarz generalny IGHP.

Hotelarze dogłębnie analizują zużycie energii elektrycznej w obiektach. Inwestują w modernizację niektórych rozwiązań, np. pokoje zostają wyposażone w automatyczne wyłączniki światła oraz klimatyzacji podczas nieobecności gości.

Im wyższe koszty prowadzenia hotelu, tym cena za nocleg również staje się wyższa. A rosnące koszty energii, to tylko jedna ze składowych. Wzrost cen obserwujemy przecież na każdym kroku.

Jaka przyszłość może czekać hotele w związku z cenami energii?

Hotele na bieżąco szukają wszelkich rozwiązań optymalizujących koszty. Wiele z nich np. już korzysta z odnawialnych źródeł energii.

Wyższe ceny energii elektrycznej to też droższe produkty do gastronomii czy usługi świadczone hotelom przez firmy zewnętrzne, np. usługi pralnicze, informatyczne, SPA. Przyszłość w hotelach jest jedną wielką niewiadomą, z uwagi, że niezwykle trudno jest zaplanować budżet przedsiębiorstwa przy niepewnych kosztach. Niektóre hotele rozważają zamknięcie na okres zimowy, by w ten sposób ograniczyć koszty. Można się też spodziewać, że wiele obiektów nie przetrwa wyścigu kosztów i będziemy wkrótce świadkami ich bankructw.

Czy goście hotelowi mocno odczują drożyznę energetyczną?

Nie tylko wzrost cen energii i gazu napędza podwyżki w hotelach. Goście hotelowi, jak my wszyscy, od miesięcy mocno odczuwają wzrost inflacji w codziennym życiu. Jeśli wszystko dookoła drożeje, to również cena za pokój w hotelu staje się odpowiednio wyższa. Choć warto podkreślić, że z naszych ankiet branżowych wynika, że średnia podwyżka cen w hotelach była poniżej wzrostu inflacji.

Wyższe koszty widoczne na rachunkach i realne zagrożenie reglamentacją energii sprawiły, że niektórzy europejscy detaliści, np. we Francji, wyłączają światła i poważnie rozważają krótsze godziny otwarcia sklepów tej zimy. Czy to może też dotknąć branży hotelarskiej?

Dzisiaj każdy pomysł obniżenia kosztów jest warty rozważenia. Trudno mi mówić za wszystkie obiekty, ale spodziewam się, że niektóre będą redukować np. świąteczne dekoracje świetlne czy oświetlenie fasad budynków.