Pokoje wciąż puste. 87 proc. hotelarzy walczy o utrzymanie płynności

Z ankiety przeprowadzonej przez IGHP wynika, że po ogłoszeniu w marcu pandemii koronawirusa działalność operacyjną przerwało 84 proc. hoteli, z których co piąty nadal pozostaje zamknięty.

W pierwszych trzech tygodniach po otwarciu hoteli dominowała frekwencja gości do 10 proc. W tygodniu od 8 do 14 czerwca (Boże Ciało) mimo dużych oczekiwań związanych z tzw. długim weekendem, tylko 11 proc. hoteli odnotowało frekwencję powyżej 40 proc.

By pobudzić popyt na usługi hotelarskie, 60 proc. otwartych obiektów zdecydowało się wprowadzić niższe ceny, a 30 proc. pozostawiło je na tym samym poziomie, co w analogicznym okresie ubiegłego roku.

77 proc. hoteli miejskich i 45 proc. położonych poza miastami deklaruje na lipiec i sierpień br. stan rezerwacji nieprzekraczający 20 proc. posiadanych pokoi. W hotelach pozamiejskich frekwencję powyżej 40 proc. deklaruje tylko 23 proc. obiektów.

1/3 hoteli dokonała redukcji pracowników zatrudnionych na umowach o pracę.

Ponad 93 proc. hoteli skorzystało z pomocy państwa w ramach tzw. tarcz. Dla co czwartego obiektu pomoc w przeliczeniu na jeden pokój nie przekroczyła kwoty 5 tys. zł, połowa otrzymała poniżej 7 tys. zł, a kolejne 25 proc. uzyskało więcej niż 9 tys. zł. Pozytywnie pomoc Państwa oceniło 5,5 proc. ankietowanych hoteli.

Trudności związane z utrzymaniem płynności finansowej ma zdecydowana większość, bo aż 87 proc. ankietowanych hoteli. 84 proc. hoteli nie przewiduje osiągnięcia zysku z działalności w 2020 roku.

W ankiecie online przeprowadzonej w dniach 15-16 czerwca 2020 roku przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego wzięło udział 256 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. 36 proc. z nich to obiekty sieciowe. 75 proc. hoteli położonych jest w miastach, a większość ankietowanych (79,3 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi. Dominującymi formami biznesu hotelowego są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (76 proc.).