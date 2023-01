W ramach generowania oszczędności Polacy postawią m.in. na upcycling, by móc odłożyć środki na zagraniczny wyjazd, a także zrezygnują ze stołowania się na mieście.

Wedle badania Kiwi.com niemal 54 proc. Polaków w najbliższych miesiącach będzie wybierać tańsze kierunki.

Badanie Europejskiej Komisji ds. Podróży “Postawy i oczekiwania konsumentów w zakresie podróży” potwierdza ten trend - w 2023 podróżujący będą szukać tańszych opcji, a także zmniejszą wydatki na miejscu.

Co drugi ankietowany skorzysta również z travel hacków, by znaleźć jak najtańszą ofertę

Opcja “gdziekolwiek” - cieszy się rosnącą popularnością wśród turystów z Polski - pozwala znaleźć miejsce wypoczynku, które przede wszystkim spełnia parametry finansowe.

Cel podróży nie jest tak ważny, jak budżet przeznaczony na ten cel.

Wygląda na to, że Polacy tak bardzo pokochali zagraniczne voyage, że mimo trudnej sytuacji ekonomicznej, zamiast rezygnować z wymarzonych wakacji będą szukać skutecznych metod oszczędzania.

Co drugi ankietowany sięgnie po tego rodzaju rozwiązanie. Z kolei 11 proc. ankietowanych skróci czas pobytu na miejscu.

Najwięcej ankietowanych (niemal 50 proc.), w tym ponad 53 proc. kobiet i 43 proc. mężczyzn, w ramach sposobu na oszczędzanie na pierwszym miejscu wskazało ograniczenie spotkań towarzyskich w lokalach na mieście. Najmłodsze pokolenie, generacja Z (w wieku 18-29 lat) ograniczyłaby zakup najnowszej technologii sprzętu elektronicznego (smartphony, tablety, laptopy itp.), korzystając dłużej z tego, co już ma - taką odpowiedź wskazało aż 37 proc. respondentów.

Co ciekawe, chęć podróżowania i determinacja do odłożenia środków na ten cel wydaje się pozytywnie wpływać na nawyki zakupowe - co trzeci z nas postawi na upcycling, czyli korzystanie z tego, co już posiadamy w nowy, inny i ulepszony sposób zamiast kupowania nowych rzeczy.

Kiwi,com, wyszukiwarka tanich lotów i podróży oraz firma traveltech, każdego dnia wykonuje 2 miliardy kontroli cen w 95 proc. globalnych zasobów lotniczych. Innowacyjny algorytm Kiwi.com umożliwia użytkownikom znajdowanie lepszych opcji pod kątem tras i cen, których inne wyszukiwarki nie mogą zobaczyć. Chcąc uczynić podróżowanie jeszcze łatwiejszym i tańszym opracowała listę cennych travel hacków, które zdecydowanie warto znać.

Samodzielny transfer

Czyli samodzielna przesiadka, która umożliwia dotarcie do dowolnego miejsca docelowego, nawet jeśli linie lotnicze nie udostępniają go jako istniejącego planu podróży. Jak to działa? To dość proste. Wystarczy uzupełnić pole wyszukiwania „gdzie” i „kiedy”, a Kiwi.com stworzy plan podróży z oddzielnych lotów różnych linii lotniczych. Dzięki temu dotrzesz tam, gdzie chcesz — za mniej.

Gdziekolwiek

Gdziekolwiek to doskonała opcja dla tych, którzy stawiają na spontaniczność. Opcja ta pozwala znaleźć miejsce wypoczynku, które przede wszystkim spełnia parametry finansowe. Cel podróży nie jest tak ważny, jak budżet przeznaczony na ten cel. Stawiamy na spontaniczność i swobodę wyboru.

W ciągu kilku dni możesz być w miejscu, o którym nawet nie marzyłeś, za jedyne grosze! Wedle danych Kiwi.com, ta opcja latem ubiegłego roku cieszyła się ogromną popularnością wśród turystów z Polski.

Opcja Nomad

Nomad to unikalna opcja wyszukiwania jedynie na platformie Kiwi.com - obejmuje wyszukiwanie i tworzenie planu podróży do wielu miast. Np. jeśli jesteś fanem festiwali muzycznych, których latem jest wiele w różnych krajach Europy, wystarczy, że podasz miasta, daty podróży i długość pobytu, a Kiwi.com wyszuka w mgnieniu oka znajdzie najtańsze możliwe trasy.

