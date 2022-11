Polscy turyści wracają w Bieszczady, m.in. do położonej przy Ukrainie Wetliny. Najbliższy długi weekend (11-13. XI) zapowiada się pod znakiem wycieczek w góry.

Polacy chętnie planują na dłuższe jesienne weekendy, wyjazdy w góry.

Widać też powrót zainteresowania położonych blisko ukraińskiej granicy Bieszczadami, jak wynika z danych serwisu Nocowanie.pl.

Co trzeci turysta planuje wyjazd we dwójkę, jesienią rośnie też liczba osób wyjeżdżających w pojedynkę.

Jak wynika z danych Nocowanie.pl, polskiego serwisu turystycznego odwiedzanego w sezonie nawet przez 4 mln użytkowników miesięcznie, blisko 1/3 osób zainteresowanych wyjazdem na terenie Polski w okresie jesiennym, poszukuje zakwaterowania na wyjazd dwudniowy, 1/4 na jednodniowy, a blisko 1/4 na trzydniowy. Na całe siedem dni planuje wyjechać tylko mniej niż 6 proc., a na pięć lub cztery niecałe 5 proc. Według szacunków ekspertów z Nocowanie.pl średni koszt noclegu za osobę na dobę w tym czasie wyniesie 71 zł.

Polacy najtłumniej planują odwiedzać województwa małopolskie (33 proc. wyszukiwań), dolnośląskie (21 proc. wyszukiwań) oraz śląskie (12 proc. wyszukiwań). Nad morze, do województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, wybiera się w sumie 17 proc. turystów. Do województwa mazowieckiego, zwykle cieszącego się bardzo umiarkowanym zainteresowaniem, wybiera się ponad 4 proc.podróżujących. Najpopularniejszą miejscowością jest Zakopane, w którym szuka zakwaterowania 7,5 proc. wyjeżdżających. Na drugim miejscu znalazł się Kraków (6,3 proc.), za nim Szklarska Poręba (5 proc.), Karpacz (4,5 proc.) i Wisła (4 proc.). Szóste miejsce zajmuje Warszawa (3,5 proc.), w czasie wakacji niemieszcząca się nawet w pierwszej dwudziestce najpopularniejszych miejscowości.

Chociaż wakacje już dawno za nami Polacy, na przekór inflacji i rosnącym kosztom życia, wciąż chętnie podróżują po Polsce. Niewątpliwie sprzyja też temu piękna, jesienna pogoda. W dodatku przed nami dwa długie weekendy, które pozwolą cieszyć się nią w różnych zakątkach kraju, co właścicieli obiektów noclegowych i turystycznych może napawać optymizmem. Warto przy okazji zwrócić uwagę na fakt, że wśród dwudziestu najczęściej wyszukiwanych przez turystów miejscowości znalazła się położona niedaleko granicy z Ukrainą Wetlina, co oznacza powrót zainteresowania Bieszczadami po okresie niepewności - mówi Tomasz Zaniewski, CFO Nocowanie.pl.

Jesienią widać wyraźny wzrost liczby osób, które planują wyjazd w pojedynkę. W ciągu wakacji stanowiły one zaledwie 2 proc. spośród wszystkich poszukujących zakwaterowania, we wrześniu było to już 7,5 proc., a w omawianym okresie jest ich już 13 proc. Spada natomiast liczba wyjeżdżających z jednym lub kilkorgiem dzieci - aktualnie to 25 proc. Najwięcej, bo co trzecia osoba szukająca zakwaterowania, planuje wyjazd we dwójkę.

Co trzeci wyjeżdżający jesienią szuka noclegu na kwaterze lub w pokoju. Widać wyraźny wzrost zainteresowania apartamentami - podczas wakacji poszukiwało ich 12 proc. wyjeżdżających, we wrześniu 17 proc., w omawianym okresie aż 23 proc. Prawie co 4. osoba chciałaby na czas pobytu wynająć domek lub willę.

