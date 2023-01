Wkrótce rozpoczną się ferie szkolne, które w tym roku potrwają od 16 stycznia do 26 lutego. W tym czasie tradycyjnie Polacy wybiorą się na zimowy wypoczynek. Najchętniej pod palmy.

Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Hiszpania to najczęściej wybierane kierunki przez klientów biur podróży wyjeżdżających na urlop między 16 stycznia a 28 lutego, wynika z analizy Wakacje.pl.

Wspomniane kraje odpowiadają za 41,3 proc. sprzedaży oferty zimowej największego multiagenta w Polsce.

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych destynacji znalazły się także Dominikana, Tajlandia, Malta, Tanzania, Meksyk, Cypr i Malediwy.

Pod uwagę wzięto rezerwacje dokonane od momentu wprowadzenia na rynek produktu na sezon Zima 2022/23 przez touroperatorów do końca 2022 roku.

Dominacja Egiptu nie jest niczym zaskakującym, kraj faraonów od wielu lat cieszy się w okresie zimowym dużym powodzeniem, bo to jeden z najbliżej położonych kierunków wobec Polski, gdzie pogoda jest gwarantowana przez cały rok. Największy wzrost sprzedaży widać jednak przy Tajlandii – konkretnie o 4 proc. rok do roku. To wynik zniesienia przez tamtejszy rząd ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. W przypadku pozostałych kierunków wahania popytu są nieznaczne.



Wakacje.pl przeanalizowały, które kierunki cieszą się największym zainteresowaniem w poszczególnych regionach Polski. Tu wyznacznikiem była sprzedaż w podziale na wyloty z lotnisk lokalnych. I tak w przypadku Warszawy (Lotnisko Chopina) królują Egipt, Malta i Zjednoczone Emiraty Arabskie, przy Warszawie-Modlinie są to Malta, Hiszpania i Jordania, z Katowic najwięcej osób poleci do Egiptu, na Maltę i do Hiszpanii, z Krakowa do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, na Maltę i Cypr, a z Gdańska na Cypr, Maltę i do Egiptu.

Wakacje.pl sprawdziły też, jakie kierunki wybierają poszczególne grupy klientów. Pary, poza krajem faraonów, kochają Maltę i Hiszpanię, podobnie jest przy rodzinach z dziećmi, choć tu następuje zamiana miejsc drugiego i trzeciego. W grupie singli druga pozycja przypada Malcie, a trzecia Tajlandii.

Nieco inny obraz rynku przedstawia bardziej szczegółowa analiza rezerwacji według kryterium wybieranych regionów. Okazuje się, że pary najchętniej latają na Maltę, do Marsa Alam w Egipcie i do egipskiej Hurghady. Rodziny preferują Hurghadę, Marsa Alam i Maltę, a single Maltę, Marsa Alam i Hurghadę.

Na ferie zimowe klienci biur podróży wybierają głównie kierunki lotnicze, w których pogoda jest gwarantowana. Większość preferuje wypoczynek na plaży lub przy basenie, choć nie brakuje też miłośników poznawania innych kultur. Na Malcie, Cyprze i w lądowej części Hiszpanii w okresie naszej zimy panują przyjemne, wiosenne temperatury, idealne na niespieszne zwiedzanie. To także kierunki nieco tańsze, do których wycieczki tworzone są w oparciu o przeloty liniami rejsowymi, zazwyczaj tanimi. Dzięki temu wyjazdy są bardziej elastyczne, zarówno pod względem długości pobytu, miejsca wylotu, jak i ceny, bo klient sam decyduje, czy dopłaca za usługi dodatkowe, choćby w postaci bagażu nadawanego – mówi Anna Podpora, szefowa działu rozwoju produktu w Wakacje.pl.

Z których lotnisk najczęściej wybierzemy się w podróż w sezonie zimowym? Choć nie ma tu wielkich zaskoczeń – Warszawa i Katowice to tradycyjnie dwa porty najczęściej wybierane przez klientów biur podróży, to widać wzrost znaczenia Krakowa (+6 proc.) i niewielki spadek stołecznego Lotniska Chopina. W pierwszej piątce najczęściej wybieranych lotnisk znalazły się także Gdańsk i Poznań.

Zimowa przerwa szkolna to dla dzieci, bez względu na województwo i termin, pełne 14 dni wolnego. Rodzice zazwyczaj decydują się jednak na krótszy urlop, bo jak wynika z analiz Wakacje.pl, prawie 62 proc. klientów rezerwuje pobyty 7-dniowe. To nadal o wiele więcej niż przy wyjazdach z pobytem do 6 dni lub między 8 a 13 dni, ale widać, że trendy nieco się zmieniają. W przypadku podróży trwających mniej niż tydzień wzrost liczby rezerwacji wobec zeszłego roku wynosi ponad 5 pkt. proc., przy podróżach dłuższych niż 7, ale krótszych niż 14 dni wskaźnik ten wynosi +2,4 pkt. proc. rok do roku.

Choć w przypadku zimowej turystyki zorganizowanej jako środek transportu najczęściej wybierany jest samolot, to widać, że w tym okresie większą popularnością niż latem cieszą się podróże z dojazdem własnym. Podczas gdy latem 2022 95 proc. klientów wybierało podróż lotniczą, to na ferie 2023 na taką opcję decyduje się niecałe 92 proc. osób, przejazd samochodem wybiera natomiast prawie 8 proc. (3,4 proc. latem 2022).

Nieco inaczej niż przy podróżach letnich wyglądają też trendy dotyczące wybieranego wyżywienia. O ile latem all inclusive ma zdecydowaną przewagę (prawie 83 proc. klientów biur podróży), to zimą taką opcję wykupuje niecałe 58 proc. klientów. Zauważalnie więcej osób zimą niż latem wybiera natomiast dwa posiłki dziennie (24,58 proc. na ferie wobec 10,1 proc. latem).

Wyjazdy zimowe różnią się od letnich nie tylko pod względem preferowanych kierunków, ale też sposobu, w jaki wypoczywamy. Podczas gdy latem więcej czasu spędzamy w resortach i na plaży, wybierając na zwiedzanie jednodniowe wycieczki fakultatywne, to zimą częściej decydujemy się na urlop aktywny – jeździmy na nartach albo odkrywamy odwiedzane miejsca na własną rękę. To dlatego w czasie ferii opcja all inclusive nie jest tak popularna jak w wakacje – wyjaśnia Anna Podpora.

Wakacje.pl przyjrzały się też, z jakim wyprzedzeniem Polacy rezerwują swój zimowy wypoczynek i kiedy najczęściej się na niego wybierają. Widać, że większość osób urlop zamawia z dużym wyprzedzeniem – najczęściej robi to w okresie przedsprzedaży, kiedy wybór jest największy, a ceny najatrakcyjniejsze. Na mniej niż miesiąc przed rozpoczęciem podróży wyjazdy kupuje niecałe 6 proc. osób korzystających z usług biur. Na drugim końcu skali znajduje się prawie 41 proc. tych, którzy rezerwację robią na ponad trzy miesiące wcześniej.

Okazuje się, że choć ferie przypadają tylko na połowę stycznia, ale na niemal cały luty, to liczba rezerwacji na te miesiące rozkłada się właściwie po połowie. 50,42 proc. klientów wyjedzie na urlop w pierwszym miesiącu roku, 49,58 proc. w drugim.



Z danych sprzedażowych Wakacje.pl wynika, że klienci biur podróży wydają na wyjazdy więcej niż przed rokiem. W swojej analizie multiagent pod uwagę wziął ceny transakcyjne, czyli kwoty, które klienci faktycznie płacą za podróże, a nie najniższe ceny oferowane na rynku. W dalszym ciągu widać, że powodzeniem cieszą się obiekty wyższej kategorii – cztero- i pięciogwiazdkowe, co potwierdza, że Polacy bardziej niż na cenę per se zwracają uwagę na jej stosunek do jakości. Osoby pilnujące budżetu mogą wybrać Maltę i Cypr, które o tej porze roku mają najkorzystniejsze ceny. To miejsca warte odwiedzenia z uwagi na ciekawą historię, zabytki, możliwość poznania innych kultur i wypoczynek przy iście wiosennej aurze.

Ferie szkolne to popularny okres wyjazdów. Klienci biur podróży najczęściej wybierają wycieczki lotnicze do ciepłych krajów – zarówno tych bliżej położonych Polski, jak i do kierunków egzotycznych. Częściej niż latem decydują się jednak na spędzanie urlopu poza hotelem – uprawiając sporty lub zwiedzając. Zimowy wypoczynek trwa zazwyczaj tydzień, a zamawiany jest z dużym wyprzedzeniem. Dzięki temu można sporo zaoszczędzić, ale przede wszystkim wybierać z szerokiej oferty wyjazdów.

