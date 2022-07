Polacy nie chcą wyjeżdżać na wakacje - wiemy dlaczego

Nieustannie spada zainteresowanie wyjazdami wakacyjnymi w Polsce - już prawie o 40 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

Co czwarty polski turysta planuje w te wakacje wyjechać na tydzień, a zaledwie 3 proc. na dwa tygodnie, jak wynika z danych polskiego serwisu turystycznego Nocowanie.pl.

Według aktualnych szacunków koszt noclegu w Polsce to 105 zł za osobę na dobę.

Polacy chcą wyjechać przede wszystkim nad morze i spędzić urlop w wynajętym domku.

By rezerwację noclegów uczynić szybszą i wygodniejszą, Nocowanie.pl wprowadza nowy system rezerwacyjny.

Jak podaje Polska Organizacja Turystyczna aż 71 proc. Polaków planowało w tym roku spędzić wakacje w kraju, jednak z danych polskiego serwisu turystycznego Nocowanie.pl, odwiedzanego w sezonie nawet przez 4 mln użytkowników miesięcznie, widać duży i stale zwiększający się spadek zainteresowania wyjazdami - obecnie już o 38 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Pod koniec maja było to 21 proc., a w połowie czerwca 32 proc.

Liczba wyszukiwań zakwaterowania na terminy lipcowe jest obecnie o ⅓ mniejsza niż w analogicznym momencie ubiegłego roku, a na sierpniowe aż o ponad połowę - komentuje Tomasz Zaniewski, CFO Nocowanie.pl

- Przy rosnących cenach transportu, wyżywienia oraz samych noclegów sporo turystów zapewne zwleka z podjęciem decyzji o wyjeździe lub liczy na znalezienie tańszych ofert w ostatniej chwili. W tej chwili szacujemy, że średni koszt noclegów za osobę jest o co najmniej o kilkanaście procent wyższy niż rok temu. Częstą reakcją na wzrost kosztów wakacji jest również skrócenie planowanego urlopu - komentuje Tomasz Zaniewski, CFO Nocowanie.pl

Tylko 3 proc. turystów planuje wyjechać na całe dwa tygodnie

Prawie ¼ turystów planuje wyjazd na 7 dni, zakwaterowania na pobyt 14-dniowy, a więc pełne dwa tygodnie, szuka zaledwie 3 proc. Co czwarta osoba zainteresowana wyjazdem chce zarezerwować noclegi dla dwojga dorosłych z dwojgiem dzieci. Blisko ⅕ wyszukiwań dotyczy zakwaterowania dla par, a 16 proc. dla pary dorosłych z jednym dzieckiem. Ponad ⅓ turystów chciałaby spędzić wakacje w wynajętym domku, taka sama liczba poszukuje kwatery lub pokoju. Na trzecim miejscu pod względem popularności są apartamenty, których dotyczy 13 proc. zapytań.

Niezmiennie największą popularnością cieszą się wakacje nad morzem - w sumie 70 proc. wszystkich zapytań o dostępne noclegi dotyczy województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, a najczęściej wyszukiwaną miejscowością jest Władysławowo. Trzecim pod względem liczby zapytań województwem jest małopolskie (9,5 proc.), czwartym dolnośląskie (6 proc.), a piątym warmińsko-mazurskie (3,5 proc.).

Nocowanie.pl rozwija system rezerwacyjny

Wiele osób ceni sobie możliwość rezerwacji zakwaterowania całkowicie online, szybko i „bezkontaktowo”. Z myślą o tych użytkownikach Nocowanie.pl rozwija system rezerwacyjny, pozwalający kilkoma kliknięciami zarezerwować noclegi bez konieczności bezpośredniego kontaktu z gospodarzem obiektu.

Wchodzimy na bardzo atrakcyjny rynek, zdominowany obecnie przez graczy zagranicznych - mówi Tomasz Machała, CEO Nocowanie.pl.

- Naszą siłą jest bardzo duża baza obiektów dopasowanych do upodobań i możliwości finansowych polskiego turysty - nie tylko hoteli i apartamentów, ale również mniejszych pensjonatów, domków letniskowych czy obiektów agroturystycznych, położonych w mniej obleganych miejscowościach. Oprócz tego dbamy o weryfikację współpracujących z nami obiektów noclegowych, by oszczędzić turystom przykrych niespodzianek. Wyróżnia nas także polskie biuro obsługi klienta, pozwalające w razie jakichkolwiek kłopotów szybko uzyskać polskojęzyczne wsparcie. Nowy system wzbudził zainteresowanie, a liczba miejsc, które do niego dołączają, systematycznie rośnie - mówi Tomasz Machała, CEO Nocowanie.pl.

Nowy system gwarantuje wygodę i oszczędność czasu - turyści nie muszą kontaktować się z wieloma obiektami, by sprawdzić aktualne ceny czy dostępność terminów, a właściciele nie muszą odpisywać na maile czy odbierać telefonów od turystów pytających o niedostępne terminy. Rezerwację można opłacić nie tylko kartą płatniczą, ale dowolnie wybranym sposobem płatności online - także BLIKiem lub szybkim przelewem. Turyści i gospodarze obiektów mogą wybrać, czy chcą skorzystać z natychmiastowych rezerwacji, czy z kontaktu przez czat lub telefon.