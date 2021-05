Polacy nie rezygnują z planów urlopowych. Zmieniły się jednak preferencje i oczekiwania

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem, od soboty 8 maja zostanie przywrócona możliwość korzystania z hoteli (przy dostępie do połowy pokoi).

Od 15 maja - restauracji i kawiarni na świeżym powietrzu.

Pandemia i obostrzenia administracyjne miały w tym roku bardzo duży wpływ na komfort planowanego wypoczynku w Polsce.

Jak wynika z badania Sun & Snow aż 71,3 proc. ankietowanych zadeklarowało, że w 2021 lub 2020 roku byli zmuszeni do zmiany planów wyjazdowych. Najczęstszym powodem były ogłaszane decyzje administracyjne dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu turystyki. Chęć zmiany terminu wypoczynku ze względu na swoje bezpieczeństwo podczas pandemii deklaruje 42 proc. ankietowanych, w stosunku do 46,8 proc. osób, które planów zmieniać nie chce. Z rezerwacją, według danych na pierwszą połowę kwietnia br., wstrzymywało się aż 58,9 proc. ankietowanych.

- Na decyzje dotyczące lockdownu, czy zakazu prowadzenia działalności, nie mamy wpływu. W ostatnim czasie koncentrowaliśmy się jednak na tym, by proces planowania wypoczynku dla klientów Sun & Snow był jak najbardziej bezpieczny i elastyczny, a możliwość przełożenia rezerwacji jak najprostsza. Gwarancja bezpłatnej zmiany terminu pobytu w przypadku utrzymania zakazu wyjazdów wypoczynkowych została dobrze odebrana przez naszych klientów - mówi Karolina Orłowska, Dyrektor Operacyjna Sun & Snow.

Jak wynika z badania - spośród osób, które były zmuszone zmienić lub odwołać swój wyjazd aż 87,6 proc. oceniło przeprowadzenie takiej operacji jako komfortowe lub bardzo komfortowe. Ocen negatywnych zanotowano 5,2 proc., a neutralnych 7,2 proc.

- Długofalowe relacje z naszymi klientami są dla nas niezwykle ważne. Jesteśmy jednym z liderów rynku, co obliguje nas do tego, by wyznaczać standardy i wprowadzać rozwiązania ułatwiające planowanie wypoczynku. Decyzja o wprowadzeniu gwarancji bezpłatnej zmiany terminu pobytu na wypadek utrzymania zakazów dotyczących wyjazdów wypoczynkowych, spowodowała, że wśród klientów dokonujących rezerwacji bezpośrednio – przez naszą stronę lub telefonicznie, tylko w incydentalnych przypadkach dochodziło do wycofywania środków i całkowitej rezygnacji z wyjazdów – dodaje dyrektor operacyjna Sun & Snow.