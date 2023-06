Polacy przed wakacjami porównują, kalkulują i czytają opinie innych. Jak planują wakacje? Sprawdził to serwis Nocowanie.pl ankietą przeprowadzoną wśród 2 tys. turystów.

O to, co wpływa na wakacyjne wybory serwis Nocowanie.pl zapytał 2000 turystów, planujących wypoczynek w kraju.

Całą rodziną zamierza wyjechać 45,7 proc., ale też spora grupa respondentów – 37,8 proc. – planuje wyjazdy tylko we dwoje. Ci pierwsi, najczęściej (55 proc.) rezerwują sobie tydzień na wyjazd.

Zaledwie 7 proc. rodzin chce wybrać się na dwutygodniowe wakacje.

Co piąta rodzina ograniczy się do krótkiego, bo tylko czterodniowego urlopu, a wyjazd na weekend zadeklarowało 14 proc. respondentów.

Wśród planujących wypoczynek we dwójkę tygodniowe urlopy rozważa 37 proc. ankietowanych. W tej grupie dużo bardziej niż wśród rodzin popularne są krótkie wyjazdy, na przykład na 4 dni – 27,5 proc. ankietowanych – lub weekend – 24,8 proc. Dwutygodniowe wakacje ma w planach 8 proc. par.

Ile możemy wydać na wakacje?

Do 100 złotych za osobę za noc chce przeznaczyć blisko połowa – 49 proc. par i nieco mniej, bo 44 proc., wyjeżdzających rodzin. Na wydatek powyżej 300 złotych za osobę za noc pozwolić sobie może 8,5 proc. ankietowanych rodzin i co dziesiąta para, biorąca udział w badaniu. W budżecie do 4000 złotych chce się zmieścić 75 proc. rodzin i zdecydowana większość planujących urlop we dwoje, bo aż 90 proc.

Ankietowani odpowiedzieli też na tradycyjne wakacyjne pytanie: nad morze czy w góry? Wygrywa Bałtyk, nad który wybiera się 64 proc. podróżujących z dziećmi i 55 proc. urlopujących w parach. Górskie wędrówki przewiduje 31 proc. rodzin i co trzecia para. Co dziesiąty ankietowany wybiera się zaś na Mazury.

Skoro znamy już kierunek i budżet trzeba wybrać konkretny obiekt, który najlepiej wpisze się w wyobrażenie o udanych wakacjach.

Jak wynika z odpowiedzi ankietowanych na decyzję o wyborze wpływ mają przede wszystkim ostateczna cena bez ukrytych opłat dodatkowych, dobra relacja ceny do jakości, rzetelny opis obiektu, atrakcyjne promocje, parking, dostępne udogodnienia, a także atrakcje na miejscu i w najbliższej okolicy, dostosowane do potrzeb rodzin lub osób wypoczywających we dwoje – mówi Tomasz Zaniewski, wiceprezes Nocowanie.pl.

– Duże znaczenie ma też opinia innych. Uważnie śledzimy wpisy i komentarze dostępne w internecie, zwracając uwagę na to czy wyglądają na wiarygodne – podkreśla.

Przy wyborze szczególnie ostrożni są podróżujący całymi rodzinami. Aż 57 proc. z nich zanim dokona wyboru tego właściwego porównuje propozycje więcej niż dziesięciu obiektów. Kolejne 28 proc. szczegółowo przygląda się informacjom o 4-10 obiektach, a jedynie 4 proc. przyznaje, że nie porównuje ofert wcale. Nieco mniej czasu na wybór poświęcają osoby podróżujące w parach – 45 proc. sprawdza ofertę więcej niż 10 obiektów, kolejne 29 proc. ofertę od czterech do dziesięciu, a 8,5 proc. nie porównuje wcale.

Zdjęcia decydujące w wyborze kierunku na wakacje

Przy zestawianiu propozycji ankietowani zwracają uwagę nie tylko na ceny i opinie, ale też na zdjęcia – im więcej tym lepiej – opisy udogodnień i możliwości spędzenia wolnego czasu w okolicy.

– Pomocą w wyborze służą serwisy takie jak nasz, bo gromadzą w jednym miejscu wiele możliwości wyboru: hotele, pensjonaty, apartamenty, domki, kwatery prywatne czy gospodarstwa agroturystyczne, oferty dla poszukujących samotności w leśnej głuszy i dla miłośników luksusowych SPA – podkreśla Tomasz Zaniewski.

Proste wyszukiwanie jednym pozwala zaplanować rodzinny wypoczynek z atrakcjami dla dzieci, innym zaś pobyt w hotelu tylko dla dorosłych - dodaje Tomasz Zaniewski.

A co turystów zniechęca do wyboru danego miejsca? Brak informacji o wyposażeniu obiektu, niezadowalający stan samego obiektu i jego najbliższej okolicy, a przede wszystkim brak parkingu na miejscu.

