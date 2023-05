Dwa parki rozrywki Majaland w Polsce, zaprojektowane w oparciu o świat Pszczółki Mai, to dopiero początek - zapowiada ich inwestor, Momentum Capital. Będą kolejne parki i rozbudowa Majaland Warszawa o park wodny.

Majaland to parki rozrywki. W Polsce na razie działają dwa Majalandy - w Kownatach i pod Warszawą.

Parki Majaland rozwija holenderski inwestor Momentum Capital współpracujący z Plopsa Group.

W planach kolejne parki. Momentum rozpoczęło prace nad Majaland Gdańsk.

Pierwsi goście będą mogli skorzystać z atrakcji Majaland Gdańsk na początku sezonu letniego 2024.

Momentum jest na zaawansowanym etapie przygotowywania projektu na Górnym Śląsku, chcą ruszyć z budową jeszcze w 2024 roku.

Obok Majaland Warsaw ma natomiast powstać park wodny.

Joost Oostveen odpowiadający za relacje z inwestorami w firmie Momentum Leisure (Majaland). Fot. mat. pras.

Majaland Kownaty czy Warszawa? Który park rozrywki cieszy się większym zainteresowaniem wśród odwiedzających?

Joost Oostveen: Musimy pamiętać, że Majaland Kownaty i Majaland Warszawa różnią się od siebie. Oczywiście część oferty jest taka sama, jednak Majaland Kownaty to nasz flagowy park z dużą i rozbudowaną strefą zewnętrzna na której znajduje się m.in. pierwszy w Polsce drewniany rollercoaster „Wilkołak”. Majaland Warszawa z kolei działa bardzo blisko stolicy co przekłada się na spore zainteresowanie. Możemy zdradzić, że w tamtym roku odwiedzalność Majaland Kownaty była wyższa niż naszego parku w Warszawie. Natomiast w tym roku doskonale widać, że park w Warszawie w bardzo dużym stopniu odpowiedział na potrzeby mieszkańców stolicy i spodziewamy się, że może go odwiedzić jeszcze więcej osób niż Kownaty.

Majaland Kownaty - rollercoaster Wilkołak - pierwszy drewniany rollercoaster w Polsce. Fot. Mart. pras.

Ruszył nowy sezon wiosna/lato. Jakie nowości i niespodzianki przygotowały dla swoich gości parki rozrywki Majaland?

W tym roku zmodyfikowaliśmy ofertę dla szkół, na wiosnę przeprowadziliśmy kampanię skierowaną właśnie do tej grupy, która spotkała się z bardzo dużą odpowiedzią. Od początku kwietnia w pełnym zakresie uruchomiliśmy strefy zewnętrzne naszych parków. Oprócz całorocznej strefy wewnętrznej, która zapewnia rodzinom znakomitą rozrywkę niezależnie od pogody, nasze parki posiadają atrakcje na świeżym powietrzu. Częścią stref zewnętrznych są też atrakcje wodne w tym wodny plac zabaw SuperWings, w którym klienci mogą korzystać z kilku świetnych zjeżdżalni wodnych. Dla tych klientów oczywiście przygotowaliśmy przebieralnie i suszarki, wybierając się do parków Majaland warto więc zabrać ze sobą stroje kąpielowe. Okres wakacyjny będzie również okresem wzmożonej aktywności promocyjnej naszych parków, a mieszkańcy strefy oddziaływania mogą spodziewać się zwiększonej obecności Majaland w przestrzeni publicznej i cyfrowej.

W Polsce powstaje coraz więcej parków rozrywki. Jak skutecznie konkurować?

Rynek w Polsce wciąż jest młody, kolejne projekty wciąż uczą Polaków tej, nowej dla nas, formy spędzania wolnego czasu. Zainteresowanie jest bardzo duże, zarówno klientów, którzy licznie odwiedzają parki jak i inwestorów ogłaszających nowe projekty. Mamy satysfakcję, że byliśmy pierwszą międzynarodową marką, która dostrzegła ten olbrzymi potencjał na polskim rynku, a teraz, już wspólnie z konkurencją, budujemy ten rynek i zwiększamy świadomość klientów i zapotrzebowania na parki rozrywki wśród Polaków.

Działamy i rozwijamy się na całym rynku całej Europy Środkowej i Wschodniej, ale to właśnie Polska jest obecnie dla nas najważniejszym rynkiem.

Majaland Gdańsk w budowie. Fot. Mat. pras.

Goście będą mogli skorzystać z atrakcji Majaland Gdańsk na początku sezonu letniego 2024. Fot. Mat. pras.

W Gdańsku Osowej powstaje trzeci w Polsce park rozrywki Majaland. Inwestycja wzbudzała sprzeciw części mieszkańców dzielnicy. Jak zakończył się ten konflikt?

Sygnały, które otrzymaliśmy od części osób zamieszkujących najbliżej parku, potraktowaliśmy bardzo poważnie. Staraliśmy się poznać genezę tych obaw, w pewnym stopniu wynikały one z błędnego opisu projektu. W niektórych miejscach Majaland Gdańsk porównywany był do największych parków rozrywki w Polsce takich jak Majaland Kownaty, a tych parków nie można stawiać obok siebie. Majaland Gdańsk jest jednym z parków, które w naszej firmie nazywamy parkami satelickimi, flagowym jest Majaland Kownaty. Majaland Warszawa i budowany Majaland Gdańsk są znacznie mniejsze i w znacznie mniejszym stopniu będą oddziaływały na otoczenie. Jesteśmy odpowiedzialnym inwestorem, któremu zależy na jak najlepszej współpracy z otoczeniem. W czasie spotkania z zaniepokojonymi mieszkańcami staraliśmy się wytłumaczyć jak naprawdę będzie wyglądał i funkcjonował nasz park. Jednym z głównych zmartwień naszych sąsiadów było zwiększenie ilości aut na lokalnych drogach i zwiększenie korków, jednak nasz park będzie otwierany i zamykany po za godzinami szczytu, a mieszkańcy nie odczują zwiększenia się porannych czy popołudniowych korków.

W czasie naszego spotkania udało się wygasić zaniepokojenie znacznej części mieszkańców. Ciągle jednak jesteśmy otwarci na dialog i jesteśmy do dyspozycji w razie kolejnych pytań mieszkańców.

Majaland Kownaty. Fot. Mat. pras.

Kiedy przewidywane jest otwarcie Majaland w Gdańsku?

Pierwsi goście będą mogli skorzystać z atrakcji Majaland Gdańsk na początku sezonu letniego 2024, czyli za około rok.

Majaland Warszawa. Fot. Mat. pras.

Niespodzianek będzie naprawdę dużo, jesteśmy na etapie finalizacji nowych umów licencyjnych. Majaland Gdańsk oprócz tytułowej Pszczółki Mai wprowadzi nowych, bardzo znanych bohaterów, których jeszcze nie ma w naszych pozostałych parkach. Już na ceremonii wmurowania kamienia węgielnego na naszej prezentacji można było zobaczyć Smerfy, ale proszę mi wierzyć, że to tylko część niespodzianek jakie szykujemy w Gdańsku.

Majaland Warszawa. Fot. Mat. pras.

Tak, od samego początku zakładaliśmy budowę sieci parków rozrywki w Polsce. Parkiem flagowym jest, jak wspominałem, Majaland Kownaty, a wspierają go parki satelickie. Pierwszy od maja 2022 działa w Warszawie.

W następnym roku otworzymy park w Gdańsku, ale to jeszcze nie jest nasze ostatnie słowo. Jesteśmy na zaawansowanym etapie przygotowywania projektu na Górnym Śląsku, mamy nadzieję ruszyć z budową być może jeszcze w 2024 roku tak aby dwa lata później przywitać pierwszych gości.

Myślę, że w najbliższych tygodniach wydamy komunikat o dokładnej lokalizacji naszego czwartego parku rozrywki w Polsce. Obecnie przygotowujemy również realizację piątego projektu. Zabezpieczyliśmy już działkę obok Majaland Warszawa, gdzie powstanie rodzinny park wodny oparty o bardzo mocne licencje dotyczące bohaterów naprawdę popularnych bajek. Cały czas też pracujemy na realizacją naszych projektów na innych rynkach w Europie Środkowej i Wschodniej, jak zwykle ze wsparciem największych i sprawdzonych międzynarodowych partnerów. Naprawdę warto śledzić przyszłość naszej firmy i naszego funduszu.

O Momentum Leisure

W roku 2008 rozpoczęto pierwsze zakupy gruntów, które stanowiły podstawę dla zbudowania portfela parków rozrywki Momentum Leisure w Polsce. W rezultacie firma posiada obecnie 218 ha gruntów przeznaczonych pod cele rekreacyjne w okolicach Poznania, Warszawy i Gdańska.

Wspólnie z partnerem, firmą Plopsa (należącą do belgijskiej firmy medialnej Studio 100), Momentum zbudowało Majaland Kownaty (otwarty w 2018 roku) oraz Majaland Warsaw (otwarty w kwietniu 2022 roku) i rozpoczęło prace nad Majaland Gdańsk (w trakcie realizacji). Finansowane przez współakcjonariusza Momentum Capital oraz kilka rodzinnych funduszy, Momentum Leisure przygotowuje wiele nowych projektów Joint Venture w celu zrealizowania sieci parków rozrywki w Europie Środkowej.

