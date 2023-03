Polacy chętnie organizują wyjazdy krajowe i zagraniczne podczas np. długich weekendów, kiedy wystarczy dobrać kilka dni urlopu. To samo tyczy się Wielkanocy. Jakie kierunki wybieramy zarówno na świecie jak i w Polsce?

Wielkanoc, w przeciwieństwie do Bożego Narodzenia, zawsze wypada w niedzielę i poniedziałek. Mamy więc tu okazję na przedłużony weekend.

Modne są już nie tylko uwielbiane przez Polaków góry ale także mniej oczywiste miejscowości, położone w pięknym otoczeniu lasów czy jezior.

Weekend wielkanocny to dobry czas na tzw. city break zarówno w Polsce ale także zagranicą.

- Szczególnie warto wtedy udać się do głównych miast Europy, takich jak Paryż, Lizbona, Porto, Berlin. Polecam także włoskie destynacje, np. Mediolan, Rzym, gdzie same spędzenie świąt będzie dla nas ciekawe, tam każdy region ma swoje tradycje. Warto zajrzeć również do Hiszpanii np. Barcelony. Wiosna to idealny czas na zwiedzanie tego typu miast, bo pogoda jest sprzyjająca. Nie ma jeszcze upałów, a jest o wiele cieplej niż w naszym kraju - mówi Tomasz Kunstler, ekspert branży hotelarskiej i właściciel Aspen Prime Bike&Ski Resort.

Tomasz Kunstler, ekspert branży hotelarskiej i właściciel Aspen Prime Bike&Ski Resort, mat.pras.

Biura podróży mają specjalne oferty na Wielkanoc już od wielu sezonów. Jest to więc sprawdzony i lubiany trend – mówi Tomasz Kunstler.

Gdzie na Wielkanoc w Polsce – coś dla tradycjonalistów

Wielkanoc coraz częściej można spędzić także w wielu polskich hotelach. Modne są już nie tylko uwielbiane przez Polaków góry ale także inne regiony, chociażby morze na czele z Trójmiastem, ale także mniej oczywiste miejscowości, położone w pięknym otoczeniu lasów czy jezior.

- Wyjazd do hotelu w Polsce to dobra opcja dla rodzin z dziećmi, ale oczywiście nie tylko. Na pewno mamy tu połączenie odpoczynku z tradycyjnymi obchodami, gdyż hotele mają na tę okazję specjalne pakiety. Nie musimy się o nic martwić, możemy postawić na relaks i czas spędzony z rodziną - dodaje Tomasz Kunstler.

My w Aspen Prime Bike&Ski Resport w Podlesiu przygotowaliśmy takie atrakcje jak uroczyste śniadanie wielkanocne, lany poniedziałek w strefie basenowej, malowanie pisanek zarówno dla dzieci i dorosłych, szukanie zajączka i prezentów, koszyczek wielkanocny. Do tego oczywiście dochodzi standardowa oferta pobytowa z pakietem powitalnym i dostępem do SPA, masaży, siłowni, sauny - mówi. - Taki świąteczny weekend stal się popularną opcją, bo goście szukają okazji do odpoczynku od codzienności. Wiosną łatwiej spędzać czas aktywnie na świeżym powietrzu.

Tomasz Kunstler obserwuje także tendencję, że wyjazd na Wielkanoc jest bardziej akceptowany w społeczeństwie niż na Boże Narodzenie, które wciąż kojarzy nam się mocno ze spędzaniem tych dni w domu z rodziną.

fot. Aspen Prime Bike&Ski Resport

- Zauważalne jest, że Polacy się przełamują i zaczynają organizować wyjazdy podczas obu świąt. Trend ten na pewno będzie rosnący – tłumaczy Tomasz Kunstler.

