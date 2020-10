Polacy szykują się na wyjazdowe święta. Wzrost rezerwacji w Sun&Snow

Po dość dobrych wynikach w sezonie letnim, gdy średnie obłożenie apartamentów było zbliżone do tego z 2019 r. również sezon świąteczno-sylwestrowy może być udany dla właścicieli apartamentów wypoczynkowych. Jak wynika z danych Sun & Snow, obecnie rezerwacji przybywa znacznie szybciej niż w roku ubiegłym – choć za wcześnie jest jeszcze prognozować – czy ostatecznie obłożenie obiektów może być lepsze, gdyż kluczowe będzie zachowanie turystów w listopadzie i na początku grudnia. W ostatnim czasie mamy również do czynienia z ponownym zaostrzeniem środków bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19, paradoksalnie powoduje to wzmożone zainteresowanie wyjazdami do rodzinnych apartamentów w ofercie Sun & Snow.



- Apartamenty, które oferujemy są przestronne, mają zwykle taras czy ładny balkon oraz przede wszystkim aneks kuchenny. Odwiedzający nas mają ze sobą również znacznie mniejszy kontakt niż w obiektach hotelowych, gdzie wspólne przestrzenie i oferta gastronomiczna wpisane są na stałe w architekturę takich ośrodków. Od samego początku obecnej trudnej sytuacji, wprowadziliśmy też wszystkie zalecane przez rząd i sanepid środki bezpieczeństwa – mówi Karolina Orłowska, dyrektor Operacyjna Sun & Snow - Jednocześnie dochodzą nas coraz częstsze sygnały, że wiele obiektów wobec obostrzeń epidemiologicznych już zrezygnowało z organizacji zabaw i bali sylwestrowych, co sprawia, że zainteresowaniem cieszą się alternatywne sposoby spędzania Sylwestra czy świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych osób, a nasza oferta jest w takiej sytuacji ciekawym rozwiązaniem – dodaje Orłowska.



Ze względu na rosnącą liczbę zakażonych koronawirusem, rząd podjął decyzję o zaostrzeniu przepisów, w efekcie czego od soboty 17 października do tzw. „czerwonej strefy” zaliczono już 152 powiaty, a w całym kraju obowiązują ograniczenia jak dla tzw. „strefy żółtej”. W przypadku usług gastronomicznych ograniczenia dotyczą zarówno godzin otwarcia (od 6 do 21.00), jak i limitu osób (co drugi stolik może być zajęty a na jedną osobę ma przypadać 4 m2). Obowiązuje też całkowity zakaz działalności dla klubów nocnych i dyskotek, a zgromadzenia nie mogą w strefie czerwonej przekroczyć liczby 10 osób.



- Dzięki bardzo szerokiej ofercie apartamentów, większość atrakcyjnych lokalizacji, takich jak Krynica Zdrój, Szklarska Poręba, Zakopane czy Białka Tatrzańska jest obecnie dostępna w atrakcyjnych cenach. Dodatkowo oferta świąteczna, czyli pobyty w terminie 23-27.12.2020 r. oferowana jest z 5 proc. rabatem. Nadal również istnieje możliwość rozliczenia bonu turystycznego, co również stymuluje obecny szybki wzrost rezerwacji – podsumowuje Karolina Orłowska.



W poprzednim sezonie zimowym średnie obłożenie w górskich apartamentach Sun & Snow w święta Bożego Narodzenia wyniosło około 77 proc. Bardzo dobre wyniki notował Karpacz - 85 proc. i Zakopane - 86 proc. W Szklarskiej Porębie Sylwester i późniejszy weekend miał już obłożenie powyżej 95 proc., by w Białce Tatrzańskiej w weekend od 2 do 5 stycznia wynieść 100 proc.

Retransmisja sesji: . Inwestycje po COVID-19 – czy Polska znów będzie zieloną wyspą?