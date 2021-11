Polacy wracają do rezerwacji w biurach podróży? Rainbow Tours podsumowuje przedsprzedaż

Liczba rezerwacji imprez turystycznych na okres od listopada 2021 do marca 2022 to 47,2 tys. - poinformowała spółka Rainbow Tours.

Od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 października 2019 roku zanotowano 50 967 rezerwacji, co oznacza, że poziom przedsprzedaży jest niższy o około 7,4 proc. w relacji do liczby rezerwacji dla tego samego okresu przedsprzedaży oferty sezonu "Zima 2019/2020".