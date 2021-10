Polacy wrócili do zagranicznych wycieczek, ale biura podróży zyskają dopiero w 2023 roku

Jak wynika z raportu, tego lata zainteresowanie wyjazdami zagranicznymi było tak wysokie, że udało się niemal osiągnąć wyniki z analogicznego okresu sprzed pandemii. Polacy podróżowali głównie do Turcji i Grecji. Dwie zmiany są jednak wyraźne – swój udział w rynku poprawiła znacząco Chorwacja (najwyższa dynamika – ponad 21%) – to efekt „pionierskich” decyzji jeszcze w maju o znacznym zliberalizowaniu przepisów wjazdowych dla turystów oraz większej skłonności do podróżowania na wakacje samochodem. Daleko jednak bardziej znacząca jest pozycja Polski, która po raz pierwszy znalazła się w pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych kierunków rankingu.

- Sezon letni 2021 roku pokazał, że Polacy kochają zagraniczne podróże. Kiedy tylko rządy Polski czy innych krajów luzowały obostrzenia, zainteresowanie klientów wycieczkami gwałtownie rosło, co dalej przekładało się na sprzedaż. W szczycie sezonu były momenty, kiedy oferty do popularnych miejscowości i hoteli znikały jak świeże bułeczki. Pierwszy kwartał roku był sporym wyzwaniem, w kwietniu sprzedaż sięgała jeszcze 70 proc. wartości zrealizowanych w 2019 roku, ale w maju i w czerwcu trend uległ znacznej poprawie, a przychody były nawet wyższe niż w tym samym czasie 2019 roku. Biura, które w zeszłym roku zanotowały straty finansowe, ten rok powinny zakończyć już na plusie. Szacujemy, że w przyszłym roku rynek pod względem wielkości wróci do poziomów z 2019 roku lub nieco urośnie, ale znaczący wzrost liczby nowych klientów będziemy obserwować dopiero w 2023 roku - komentuje prezes Wakacje.pl, Dariusz Górzny.