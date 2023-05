Przedsprzedaż imprez turystycznych z oferty Rainbow Tours „Zima 2023/2024” wzrosła o ok. 53,6 proc. Z kolei sezon „Lato 2023” - w porównaniu do tego samego okresu roku 2022 - wypadł lepiej o ok. 43,4 proc.

Rainbow Tours: Przedsprzedaż imprez turystycznych z oferty „Zima 2023/2024” wzrosła o ok. 53,6 proc.

Rainbow Tours: Przedsprzedaż sezonu „Lato 2023” - w porównaniu do tego samego okresu roku 2022 - wypadła lepiej o ok. 43,4 proc.

Rainbow Tours poinformował, że wielkość zrealizowanej przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu „Zima 2023/2024” od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 15 maja 2023 r. - według stanu rezerwacji na dzień 15.05.2023 r. - wyniosła 21.067 osób, co oznacza wzrost o ok. 53,6 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku 2022. Chodzi o wycieczki realizowane w miesiącach: listopad 2023 - marzec 2024 roku.

Z kolei przedsprzedaż imprez turystycznych z oferty sezonu „Lato 2023” od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 15 maja 2023 r. - według stanu rezerwacji na dzień 15.05.2023 r. - wyniosła 270.170 osób, co oznacza wzrost o ok. 43,4 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku 2022. Chodzi o wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień - październik 2023 r.

