22 grudnia odleciał pierwszy w sezonie zimowym czarterowy samolot do Egiptu.

Na pokładzie zasiadło ponad 180 pasażerów.

W większości to rodziny z dziećmi.

Kolejne rejsy odbywać się będą co tydzień.

Cieszę się bardzo z tego czarterowego kierunku, który dopełnia naszą ofertę na sezon zimowy. To bardzo oczekiwana destynacja dla osób pragnących spędzić urlop w słonecznym miejscu – mówi Adam Hamryszczak, prezes zarządu portu lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Wczasy w Hurghadzie i jej okolicach oferuje biuro podróży Coral Travel. Oferta noclegowa jest bardzo bogata; można znaleźć spokojne kurorty na plaży, dobre restauracje, a życie nocne tętni niemal do rana. Propozycja zimowych wakacji w Egipcie jest więc bardzo szeroka, z ponad 70 hotelami najczęściej w standardzie 5* All Inclusive. To w zdecydowanej większości rozległe kurorty, z basenami, aquaparkami, basenami z podgrzewaną wodą i krytymi basenami, a także ciekawa oferta SPA i sportów wodnych.

Pierwszy samolot poleciał niemal pełen szczęśliwych pasażerów, którzy spędzą święta pod palmami – uśmiecha się Piotr Lenarczyk, kierownik działu sprzedaży B2B w Coral Travel Polska.

W Hurghadzie i okolicznych miejscowościach każdy znajdzie coś dla siebie. Wielbiciele aktywnego wypoczynku mają do dyspozycji Wyspy Giftun, doskonałe miejsce do snorkelingu i nurkowania, gdzie można zobaczyć rafy koralowe i piękne plaże. Wyspa Magawish to kolejny raj dla miłośników raf koralowych i ryb, a z plaży można podziwiać delfiny bawiące się wśród fal. Zaś podczas odprężającej wycieczki do Dolphin House oglądać można dziko żyjące delfiny.Dobre wspomnienia przywozi się też z wyprawy na wyspę Mahmya, która jest istnym rajem na ziemi. Gdy już znudzi się relaks na plaży można popłynąć na wspaniałe pobliskie rafy.

W ofercie hoteli i biur są też całodniowe wycieczki do Kairu - na Piramidy w Gizie, do Wielkiego Sfinksa czy Muzeum Egipskiego. Można też wziąć udział w pustynnym safari na quadzie, albo w wyprawie wędkarskiej.

- Byliśmy w Egipcie na święta już w tamtym roku i nie wyobrażamy już sobie innego sposobu na spędzenie Bożego Narodzenia. Jest pięknie, kuchnia doskonała, a przecież święta w domu też sporo kosztują – podkreśla pani Ewa z Sanoka, pasażerka pierwszego rejsu, która do Hurghady poleciała z mężem, synem i znajomymi.

Samoloty czarterowe linii Enter Air z Rzeszowa do Egiptu kursują w czwartki. Warto tam pamiętać o przestrzeganiu lokalnych zasad dotyczących ubioru; należy zakrywać ramiona i nogi, a kobiety także głowę.

