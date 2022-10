Obecnie podstawowym narzędziem wykorzystywanym w procesie sprzedaży biletów jest kasa biletowa, w której można kupić bilety na połączenia wszystkich przewoźników kolejowych. Należy zaznaczyć, że pociągi Spółki codziennie zatrzymują się na 1900 stacjach i dworcach kolejowych. Dziś Polregio uruchamia ok. 150 kas, których kosztochłonność w niektórych przypadkach przekracza nawet 50 proc. Dostępność tych kas na dworcach premium wynosi średnio 12 godzin dziennie, ale już na mniejszych dworcach jedynie 7 godzin. W celu uzupełnienia dostępności zakupu biletów na dworcach, przy wsparciu zespołu handlowego, przygotowana została koncepcja nowego narzędzia sprzedażowego. Będzie ono posiadało cechy kasy biletowej, dostępne będzie w godzinach uruchamianych pociągów przez Polregio, a jego kosztochłonność będzie jednocyfrowa.

E-kasjer to osoba zlokalizowana w Call Center, która pomoże klientowi zakupić bilet kolejowy.

Wystarczy, że pasażer przyciśnie odpowiedni przycisk na ekranie lub na obudowie videomatu i połączy się z Call Center. W kolejnym kroku e-kasjer wybierze zgodnie z oczekiwaniami klienta ofertę, a klientowi pozostanie jedynie zbliżenie karty płatniczej do czytnika i odebranie biletu. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest dostępność usługi w każdym videomacie, niezależnie od jego lokalizacji.



Funkcja e-kasjera będzie dostępna w godzinach od 6:00 do 22:00, czyli aż 16 godzin. Zakładamy, że ta dodatkowa funkcjonalność będzie stanowiła zachętę do zakupu biletu dla osób, które do tej pory nie były przekonane do korzystania z usług tradycyjnego biletomatu. Postanowiliśmy, że zrealizujemy ten pomysł w formie projektu pilotażowego, a już niebawem udostępnimy naszym klientom 10 takich urządzeń, które zostaną zainstalowane na większych i mniejszych dworcach w Polsce. W kolejnych miesiącach będziemy monitorować różnorakie wskaźniki tego projektu – dodaje Adam Pawlik, Członek Zarządu - Dyrektor Handlowy Polregio S.A.