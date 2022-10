Do mieszkań w obwodzie lwowskim na Ukrainie trafią meble kuchenne i domowe oraz sprzęt AGD. Pomoc dla ukraińskich rodzin jest możliwa między innymi dzięki hotelarzom.

Pomoc dla ukraińskich rodzin jest możliwa dzięki wspólnym działaniom Polskiego Holdingu Hotelowego, Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, Fundacji Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych „Kaganek” oraz Ukraińskiego Stowarzyszenia Hoteli i Kurortów (UHRA).

Nie ustajemy w pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Wspólnie z naszymi partnerami w Polsce – Fundacją PFR i Fundacją Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych „Kaganek” zorganizowaliśmy transport mebli domowych i kuchennych oraz sprzętu AGD, które trafią na Ukrainę. Dzięki współpracy z Ukraińskim Stowarzyszeniem Hoteli i Kurortów to wyposażenie zostanie przekazane do mieszkań w obwodzie lwowskim i będzie służyło ukraińskim rodzinom, które w trakcie wojny straciły dach nad głową. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w tę pomoc – razem możemy uczynić jeszcze więcej dobra – podkreślił Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

Od początku wybuchu wojny na Ukrainie, Grupa PHH bardzo mocno zaangażowała się szereg działań pomocowych, m. in. udostępniła w swoich obiektach ponad 220 tys. noclegów dla Ukraińców. W sierpniu br. Polski Holding Hotelowy podpisał list intencyjny o współpracy z Lwowską Obwodową Administracją Wojskową i UHRA. W wyniku tych działań 13 tirów z pomocą humanitarną, wysłanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, dotarło na Ukrainę. We wrześniu br. PHH podpisał listy intencyjne z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju, co pozwoliło na zwiększenie pomocy dla Ukraińców przebywających w Polsce, jak również tych, którzy pozostali na Ukrainie.

W ramach akcji Fundacji PFR „Mieszkania dla uchodźców” do końca września w Krakowie mieszkało łącznie około 500 osób z Ukrainy objętych naszą pomocą, głównie kobiety i dzieci. Wszyscy znaleźli już nowe miejsce zakwaterowania lub wrócili do kraju, dlatego też meble i sprzęt AGD, z których korzystali, przekazaliśmy na Ukrainę, gdzie będą nadal służyć rodzinom uciekającym przed wojną. Cieszę się, że dzięki współpracy z naszym partnerem – Polskim Holdingiem Hotelowym oraz zaangażowaniu innych organizacji udało się rozszerzyć naszą akcję i sprawić, że możemy pomóc kolejnym osobom – zaznaczyła Magdalena Grzankowska, prezes Fundacji PFR.

- Transport z wyposażeniem mieszkań na Ukrainę był możliwy dzięki zaangażowaniu Fundacji Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych „Kaganek”, która od początku wybuchu wojny na Ukrainie zorganizowała już 15 transportów pomocy humanitarnej. – Fundacja „Kaganek” dostarcza pomoc rzeczową bezpośrednio na teren Ukrainy. Zdołaliśmy zorganizować sprawnie działające połączenie transportowe, dzięki któremu nasze ładunki dowozimy bezpośrednio do Lwowa. Dzięki współpracy z przedsiębiorstwem naszego Fundatora tj. Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych dysponujemy odpowiednimi możliwościami technicznymi, a naszym głównym partnerem i odbiorcą pomocy po stronie ukraińskiej jest Religijna Misja Caritas Spes Archidiecezji Lwowskiej. W ramach programu Solidarni dostarczyliśmy ponad 200 ton żywności, wózki widłowe, generatory prądu oraz zbiorniki na paliwo. W miarę możliwości wspieramy inne instytucje, a także projekty, które dotyczą niesienia pomocy dla narodu ukraińskiego – poinformowała Małgorzata Gawęcka, prezes Fundacji Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych „Kaganek”.



Każda pomoc jest dla nas bardzo ważna. Tym razem pomoc w postaci mebli, materaców i sprzętu AGD będzie przeznaczona do wyposażenia mieszkań dla naszych rodaków, którzy w wyniku wojny utracili podstawowe zabezpieczenie materialne do przetrwania. Dziękujemy wszystkim naszym partnerom z Polski za przekazaną pomoc humanitarną. Dziękujemy Polakom, że po raz kolejny wyciągnęli pomocną dłoń do Ukrainy – podkreślił Ivan Loun z UHRA.

