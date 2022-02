Polska głównym celem ekspansji operatorów hotelowych. Które miasta wybiorą?

Najbardziej atrakcyjne rynki w regionie CEE to Praga, Warszawa, Budapeszt, Kraków i Bukareszt – wynika z raportu „Hospitality Operator Beat Q4 2021”. 60 proc. respondentów wyraziło swoje zainteresowanie tymi lokalizacjami.

80 proc. operatorów jest zainteresowanych Pragą jako najbardziej atrakcyjnym rynkiem w regionie CEE/SEE.

Warszawą zainteresowanych jest ponad 70 proc. operatorów.

Około 67 proc. respondentów zainteresowanie ekspansją w Krakowie.

Badanie przeprowadziła międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield w grudniu 2021 r. Wśród ankietowanych byli operatorzy hotelowi działających w regionie Europy Środkowo-Wschodniej lub zainteresowanych wejściem na ten rynek.

Polska wydaje się być głównym celem ekspansji operatorów hotelowych. W pierwszej dziesiątce najbardziej atrakcyjnych rynków znalazła się Warszawa, Kraków, Gdynia i Łódź.

Warszawa, względem ubiegłorocznego badania, poprawiła swoją pozycję w rankingu i jest drugim najbardziej atrakcyjnym rynkiem w 2021 roku, po Pradze. W sumie ponad 70 proc. operatorów jest zainteresowanych ekspansją w stolicy Polski. Około 67 proc. respondentów wyraziło również duże zainteresowanie ekspansją w Krakowie.

W porównaniu do badania przeprowadzonego w 2020 r., rośnie popularność destynacji w pobliżu Bałtyku, takich jak: Gdańsk, Ryga i Tallin. Znalazły się one w pierwszej dziesiątce najbardziej pożądanych rynków w Europie Środkowo-Wschodniej. Pomimo niższej oceny niektórych miast regionalnych, szereg respondentów wyraziło zainteresowanie Łodzią (PL) i Ostrawą (CZ). Inne wymieniane rynki to Katowice (PL), Pilzno (CZ), Konstanca (RO), Jassy (RO), Dniepr (UA) oraz miejscowości wypoczynkowe.

– Wyniki za 2021 r. dają nadzieję na dalszą poprawę przychodów na jeden dostępny pokój (RevPAR), przy czym dane za cały rok nadal są znacznie poniżej poziomów sprzed pandemii. Wskaźnik RevPAR wzrósł o 40% w porównaniu z 2020 r, ale mimo to jest niższy o 50% względem 2019 r. Warto zauważyć, że na niektórych rynkach takich jak Trójmiasto i Wrocław wyniki w miesiącach letnich przekroczyły wartości RevPAR za 2019 r. – mówi Łukasz Bondyra, Senior Consultant Hospitality CEE & SEE.