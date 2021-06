Polska Izba Przemysłu Targowego z pomysłem Bonu Targowo-Kongresowego

Branża targowa, którą reprezentuje Polska Izba Przemysłu Targowego, w związku z pandemią COVID-10 od ponad 14 miesięcy firmy branży targowej praktycznienie nie działają. Stąd pomysł na stworzenie Bonu Targowo-Kongresowego, który wesprze branżę. PIPT zaapelował do wicepremiera Jarosława Gowina o jego uruchomienie.

Koszt Bonu wg projektu PIPT/SKKP to 300 mln zł.

Celem bonu jest pobudzenie i wzmocnienie popytu na usługi turystyki biznesowej; wzmocnienie konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej; zabezpieczenie ciągłości wydarzeń i / lub pozyskanie nowych międzynarodowych wydarzeń w kolejnych latach oraz przygotowanie i adaptacja przedsiębiorców sektora targowo-kongresowego do realiów poepidemicznych.

Bezpośrednim beneficjentem mają być polskie firmy mikro i MŚP, organizacje, stowarzyszenia, instytucje naukowe, edukacyjne, które będą brały udział w wydarzeniach typu targi, kongresy, konferencje zarówno jako wystawcy czy prelegenci płatnych debat, uczestnicy kongresów i konferencji.

Branża targowa zamknięta jest od 14 miesięcy, zaś najbliższe wydarzenia mogą być organizowane dopiero jesienią, z uwagi na martwy sezon i potrzebę przygotowania wydarzeń.

W roku 2020 ponad 90 proc. firm branży targowej odnotowało ponad 70 proc.-wy spadek przychodów w stosunku do roku 2019, a o ponad 90 proc. spadku przychodów odnotowało niemal 2 na 5 podmiotów. Dotychczasowa strata branży targowej szacowana jest na 2 mld zł.

Rosnące z miesiąca na miesiąc straty firm targowych to nie jedyne wyzwanie, z którym muszą się one zmierzyć. Dużą obawą firm targowych jest to, że po odmrożeniu tarów odbudowa popytu sprzed pandemii będzie długim i kosztownym procesem.

W związku z powyższym sektor spotkań i wydarzeń stawia sobie nowy priorytet – jak najszybszą odbudowę popytu na targi, spotkania, wydarzenia biznesowe, co pozwoli wrócić do stabilnego rozwoju sprzed pandemii i wyrównać szanse firm targowych i kongresowych na niezwykle konkurencyjnym europejskim rynku spotkań i wydarzeń.

Polska Izba Przemysłu Targowego nie czeka bezczynnie na pomoc rządu, ale próbuje wyjść na przeciw aktualnym potrzebom firm branży spotkań. Przy współpracy z Komitetem Obrony Branży Targowej oraz Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce Izba stworzyła koncepcję – sygnalizowanego MRPiT już od lipca 2020 r. – Bonu Targowo-Kongresowego, który stał się również elementem składowym Bonu Solidarnościowego Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń (którego PIPT jest członkiem założycielem).

Na czym będzie polegał Bon Targowo-Kongresowy?

Z bonu będą mogły skorzystać firmy biorące udział w wydarzeniach branżowych – B2B: wystawca na targach, uczestnik kongresu i konferencji zgodnie z przyjętymi definicjami. Wartość bonu to 2 tys. -10 tys. zł netto w zależności od wartości zakupionej usługi. Bon będzie mógł być wykorzystany m.in. na wynajem przez wystawcę powierzchni pod zabudowę targową czy wniesienie opłaty rejestracyjnej za udział w kongresie, konferencji branżowej.

Będzie można wykorzystać w ciągu dwóch lat - do 2022 roku.