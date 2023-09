Umiarkowane ceny, czystość, dobra lokalizacja, sprzyjająca wypoczynkowi, smaczna kuchnia oraz dodatkowe udogodnienia – to powody dla których zagraniczni turyści chwalą sobie urlopy w Polsce.

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Nocowanie.pl wśród właścicieli obiektów noclegowych w Polsce, aż co piąty z nich zauważył wzrost liczby zagranicznych gości w minionym sezonie.

Oprócz Niemców, Czechów i Anglików, byli wśród nich również Węgrzy, Słowacy, Skandynawowie, a także Amerykanie i obywatele Arabii Saudyjskiej.

Zagraniczni goście najczęściej nie mają specjalnych wymagań i rzadko narzekają. Priorytetem jest dla nich czystość, wygoda i umiarkowana cena.

Chociaż wrześniowe upały przedłużyły nieco sezon letni, rodzima branża turystyczna nie zalicza go do szczególnie udanych. Polacy mocno skracali wakacyjne wyjazdy i uważnie oglądali każdą złotówkę. Jednym z jaśniejszych punktów podsumowania sezonu jest zwiększający się odsetek turystów z zagranicy. Czy faktycznie ten wzrost jest zauważalny? Co doceniają turyści z innych krajów odwiedzając Polskę? Sprawdziła to platforma Nocowanie.pl ankietą skierowaną do właścicieli obiektów noclegowych, głównie pensjonatów, apartamentów, domków, kwater i pokoi gościnnych z różnych regionów w Polski w badaniu udział wzięło ponad 300 respondentów.

Co piąty z nich (21%) zauważył w minionym sezonie wzrost liczby turystów zagranicznych. Zapytani o kierunki, z których przyjechali ich goście, ankietowali wskazali przede wszystkim na Niemcy, Czechy, Ukrainę i Wielką Brytanię. Nie brakowało również Słowaków, Skandynawów i Hiszpanów. Odnotowano też przyjazd gości spoza kontynentu – z Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych.

Zapytani o to, czy wymagania gości zagranicznych są inne, niż polskich turystów, respondenci zgodnie odpowiadają, że nie. Zagraniczni goście najczęściej nie mają specjalnych wymagań i rzadko narzekają. Priorytetem jest dla nich czystość, wygoda i umiarkowana cena. To właśnie znajdują i chwalą w Polsce.

Mogąc wskazać kilka elementów, które zagraniczni turyści najbardziej doceniają w Polsce, ankietowani na pierwszym miejscu wymienili dobre warunki do wypoczynku – ciszę i spokój, a następnie czystość i dobre utrzymanie obiektu. Ważna są również: lokalizacja, niska cena i polska kuchnia.

– Opinie zebrane przez naszych partnerów od zagranicznych gości absolutnie nie dziwią. Polskie ceny są dla Europejczyków bardzo konkurencyjne, ale to jakość bazy i jej wysoki standard są atutami wypoczynku w Polsce. Dysponujemy znaczącą liczbą stosunkowo młodych obiektów, dzięki czemu baza noclegowa w Polsce jest w lepszym stanie niż w wielu krajach za granicą – mówi Tomasz Zaniewski, wiceprezes Nocowanie.pl. – Chociaż infrastruktura jest jeszcze świeża, obserwujemy, że właściciele obiektów zabiegając o gości, także tych zagranicznych, inwestują w remonty, te mniejsze i generalne, rozbudowują się, szukają pomysłów na nowoczesną aranżację przestrzeni.

Właściciele obiektów coraz wyraźniej dostrzegają potencjał tkwiący w portfelach zagranicznych gości. Blisko 10% ankietowanych przyznaje, że aktywnie zabiega o turystów spoza Polski, chociażby tłumacząc materiały reklamowe i oferty czy dbając o zapewnienie obsługi w językach obcych. To dobry kierunek, bo bariera językowa to jedna z nielicznych rzeczy, na którą zdarza się narzekać zagranicznym turystom. Choć bywa ona też źródłem zabawnych nieporozumień. Jak wspomina jeden z uczestników badania, swojskie polskie „no” na potwierdzenie, gość z Anglii rozumiał jako zaprzeczenie. Z kolei inny z respondentów zachęca, by w kontaktach z gośćmi z Czech nie zdawać się na podobieństwo naszych języków.

To cenna podpowiedź, bo turystów z Czech jest w Polsce coraz więcej. I to nie tylko – po sąsiedzku – w Małopolsce, ale też nad Bałtykiem. W platformie Hotely.cz (należącej do tej samej grupy co Nocowanie.pl) wzrost rezerwacji w polskich obiektach wyniósł 19% rok do roku. Najwięcej z nich zrealizowano w Kołobrzegu, Zakopanem, Krakowie i Gdańsku

